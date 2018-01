Zażyła tajemniczy lek. Obudziła się w splądrowanym mieszkaniu

Informacje

1/2 Kobiety poznały się w aptece fot. ksp 2/2 Zatrzymana 50-latka fot. ksp





Policjanci z Mokotowa zatrzymali 50-latkę, która przy pomocy środków nasennych miała okraść mieszkanie innej kobiety.

Do nietypowej kradzieży doszło w październiku ubiegłego roku. Według ustaleń mokotowskich policjantów, 50-latka zaczepiła w aptece przypadkową kobietę i zaoferowała jej lek przeciwbólowy, który może pomóc w chorobie, na którą cierpiała pokrzywdzona.

Dwa dni później doszło do spotkania w domu pokrzywdzonej. Kobieta otrzymała do nieznajomej obiecany lek i zażyła go. Był to "bliżej nieustalony środek farmaceutyczny o działaniu nasennym" - informuje policja. "Kiedy obudziła się po około 8 godzinach okazało się, że ktoś splądrował jej mieszkanie i ukradł 1200 złotych" - czytamy w komunikacie.

Poszukiwana listem gończym

Przy współpracy z policjantami ze stołecznej komendy, funkcjonariuszom z Mokotowa udało się ustalić tożsamość i miejsce zamieszkania podejrzanej o kradzież. Beata W. była zaskoczona zatrzymaniem.

Jak informuje policja, po sprawdzeniu baz danych, okazało się, że 50-latka jest poszukiwana listem gończym przez sąd w Jastrzębiu Zdroju. Kobieta powinna odbyć karę półtora roku więzienia za kradzież.

Z ustaleń policjantów wynika także, że kobieta może mieć też związek z identycznym zdarzeniem z czerwca ubiegłego roku. Wtedy mieszkanka Śródmieścia straciła pieniądze i przedmioty o wartości blisko siedmiu tysięcy złotych.

50-latka usłyszała zarzuty rozboju i została aresztowana na trzy miesiące. Może grozić jej do 12 lat więzienia.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o innych nietypowych kradzieżach:

kk/b