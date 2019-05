Informacje

Obchody Dnia Strażaka TVN24

- Jesteście na każde wezwanie, na każdą potrzebę, bezinteresowni, oddani, wierni. Za to z całego serca dziękujemy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i całego polskiego społeczeństwa - mówił prezydent do strażaków. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.

W centralnych obchodach Dnia Strażaka, zorganizowanych na placu Piłsudskiego w Warszawie, udział wzięli: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, a także strażacy z całego kraju.

- Jesteśmy tu dzisiaj, w Dniu Strażaka po to, żeby podziękować za służbę i za gotowość do niesienia pomocy, do ratowania życia, mienia, tego wszystkiego, w czym tak wspaniale sprawdzają się polscy strażacy - mówił prezydent. Jak wskazał, służba strażaków jest "niezwykle doceniania" przez całe polskie społeczeństwo i cieszy się najwyższym społecznym zaufaniem.

Prezydent podziękował również strażakom za to, że reprezentują nasz kraj poza jego granicami. - Zawsze wtedy, kiedy trzeba, dzielnie stajecie - reprezentujecie nas i robicie ogromne wrażenie swoim profesjonalizmem, wyszkoleniem i oddaniem - Bogu i bliźnim - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że strażacy od pokoleń podtrzymują wielką tradycję i służą. - Za to jesteśmy ogromnie wdzięczni - zaznaczył prezydent.

Odznaczenia generalskimi nominacjami

Podczas obchodów Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie sześciu funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali: zastępca komendanta głównego PSP starszy brygadzista Tadeusz Jopek, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz i łódzki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Ponadto czterystu strażaków zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski.

"Odwaga słynna w całej Europie"

W czasie obchodów głos zabrał również Morawiecki. Jak zaznaczył, służba strażaków uczy, że państwo musi być dobrze zorganizowane, spójne, a ludzie muszą sobie wzajemnie pomagać i uczyć się wzajemnie tego, jak zapobiegać klęskom i ratować w przypadku, gdy one wystąpią.

Podkreślił też, że odwaga i profesjonalizm polskich strażaków "stały się słynne w Europie" po ubiegłorocznych pożarach w Szwecji, które pomagali gasić. - Polska jest z was dumna, byliście wspaniałą drużyną, która promowała Polskę za granicą, bardzo za to wszystkim strażakom, którzy brali udział w tej akcji i pomagali, i wszystkim, którzy byli z wami, także sercem, dziękujemy - mówił szef rządu.

Chwalił też "wspaniałe tradycje straży pożarnej" i strażackiego ducha. Jak przypominał, tego ducha nie zabrakło w trudnych czasach II wojny światowej, gdy komendant Warszawskiej Straży Ogniowej Stanisław Gieysztor organizował strażacki ruch oporu "Skała". - Ta nazwa "Skała" mówi też o waszych charakterach, o waszych obowiązkach. Dziś poprzez wasz profesjonalizm, poprzez waszą odwagę dajecie przykład całemu narodowi, wielu z was przechodzi swoistą osobistą "próbę ognia". Życzę wam tej wielkiej wytrwałości i siły ducha - mówił premier, zwracając się do strażaków.

Święto strażaków

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista święty Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 roku. Jego relikwie przywiózł do Polski (do Krakowa) w 1184 roku biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła dzielnica Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.

1/8 Obchody Dnia Strażaka fot. Rafał Guz, PAP 2/8 Obchody Dnia Strażaka fot. Rafał Guz, PAP 3/8 Obchody Dnia Strażaka fot. Rafał Guz, PAP 4/8 Obchody Dnia Strażaka fot. Rafał Guz, PAP 5/8 Obchody Dnia Strażaka fot. Rafał Guz, PAP 6/8 Obchody Dnia Strażaka fot. Rafał Guz, PAP 7/8 Obchody Dnia Strażaka fot. Rafał Guz, PAP 8/8 Obchody Dnia Strażaka fot. Rafał Guz, PAP















Podziel się: Bądź na bieżąco:







PAP/mp