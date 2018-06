ZawiÅ‚a sytuacja pochyÅ‚ej sosny

Informacje

Sprawa sosny Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, w odległości 15 metrów od torów nie powinno być żadnych drzew. To względy bezpieczeństwa. Pochyła sosna kwalifikuje się więc do wycięcia, co ma nastąpić w ramach trwającej przebudowy trasy kolejowej numer 7 z Warszawy przez Otwock i Dęblin do Lublina. Drzewo, "zwisające" nad ulicą Patriotów między Falenicą a Józefowem, rośnie bowiem mniej niż 15 metrów od przyszłego toru numer 3.

Rośnie niezgodnie z ustawą

Jacek Wiśnicki i Bartosz Mróz z rady osiedla Falenica oraz Stowarzyszenia Razem Dla Wawra zwrócili się jednak do PKP PLK - spółki odpowiedzialnej za remont torów - o stanowisko w sprawie ustanowienia falenickiej sosny pomnikiem przyrody. Na Facebooku alarmują, że kolejarze się nie zgadzają.

Zapytaliśmy PKP PLK, czy faktycznie nie ma szans dla sosny. "W projektach budowlanych dla modernizacji linii od Otwocka do Warszawy wykonana zostanie szczegółowa ewidencja wszystkich drzew znajdujących się w pasie kolejowym. Wtedy określone zostaną drzewa przeznaczone do usunięcia. Zarządca linii kolejowych czasem musi podejmować decyzje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pasażerom oraz usuwaniem drzew. Wiemy, że sosna znajduje się w pasie do 15 m, a zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. i rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. nie mogą się tam znajdować się drzewa które mogą stanowić zagrożenie dla ruchu kolejowego. PLK mają obowiązek przestrzegania zapisów ustawy" - odpowiedział Karol Jakubowski z PKP PLK.

Wystąpią i odstąpią?

W piśmie do aktywistów kolejarze stwierdzili zaś, że drzewo należy usunąć, bo nieznany jest jego stan i możliwości zabezpieczenia. Patrząc na drzewo trudno jednak nie zauważyć, że jest przechylone tak, że nawet gdyby się złamało, nie spadnie na tory.

Dlatego aktywiści i samorządowcy nie tracą nadziei. Od każdego przepisu możliwe są bowiem odstępstwa. Rzecz w tym, że o takie odstępstwo muszą wystąpić sami kolejarze.

- Wspólnie moglibyśmy się zastanowić, jakie są możliwości. Można ją też spróbować przesadzić - zauważa Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza. Od razu jednak zastrzega, że to trudne w przypadku sosen, bo te drzewa słabo adaptują się w nowym miejscu.

- W grę wchodzi również zgoda na odstępstwo od zasad narzuconych przez ustawę, ale to też wymaga inicjatywy PKP. Taką zgodę na odstępstwo wydaje wówczas dzielnica, z upoważnienia prezydenta miasta - tłumaczy Milczarczyk.

Dodaje, że PKP nie złożyło jeszcze wniosku o wycinkę i zaznacza, że ratusz weryfikuje teraz kwestie własności gruntu i inne formalności, które mogą mieć wpływ na sprawę. To zaś oznacza, że w tej chwili nie jest wcale pewnie, czy kolejarze mogą wystąpić o odstępstwo. Nie wiadomo też, kto powinien zlecić zbadanie stanu drzewa.

