Zawaliła się kolejna część zabytkowej kamienicy w centrum

- W niedzielę po południu zawalił się fragment dachu, tak zwanej mansardy od podwórka. Po części fragmenty spadły do środka kamienicy, po części na zewnątrz - mówi tvnwarszawa.pl Andrzej Kłosowski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Sprawdzą zabezpieczenie

Zarządzono wykwaterowanie lokatorów z trzech zamieszkanych lokali w oficynie. Jak dodaje Kłosowski, ze względów bezpieczeństwa zamkięto także przejście przez prześwit budynku od strony Poznańskiej.

Pracownicy nadzoru budowlanego działają na miejscu, będą ustalali, co dalej trzeba zrobić z budynkiem. – Sprawdzimy też, czy kamienica została odpowiednio zabezpieczona po tym, jak jej ściana zawaliła się w czerwcu tego roku. Na pewno była wtedy wygrodzona strefa, w której nie można przebywać – tłumaczy Kłosowski.

Zapytaliśmy rzecznika urzędu dzielnicy Śródmieście o zabezpieczenie i stan budynku. Czekamy na odpowiedź.

Ściana tej kamienicy zawaliła się pod koniec czerwca. Od dziedzińca powstała w niej ogromna dziura. Jak już pisaliśmy, jeszcze w kwietniu śródmiejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami myślał o wyburzeniu budynku przy Poznańskiej 21. Plany te nie wypaliły - wojewódzki konserwator zabytków postanowił wpisać budynek do rejestru zabytków, co oznacza, że podlega on ochronie.

Budynek jest objęty roszczeniami.

"Brakuje czasu"

Wiceburmistrz Śródmieścia Wojciech Matyjasiak w czerwcu mówił nam, że ZGN zlecił projekt zabezpieczenia budynku - koszt to około sto tysięcy złotych. - Ale tu brakuje czasu. Miesiąc temu tę decyzję podjął konserwator (dotyczącą wpisu do rejestru zabytków – red.), więc procedury zamówień publicznych, które w Polsce niestety obowiązują, dotyczą również tego budynku. Ustawa o zamówieniach publicznych nie przewiduje takich sytuacji. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, że coś się zawali. Dopiero jak się coś zawali, to możemy ubolewać, że to się stało. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy wcześniej coś robili – przekonywał Matyjasiak.

Jego zdaniem, Poznańska 21 to przykład jakich wiele w Warszawie, gdzie "z uwagi na brak środków finansowych nie są wykonywane prace". - I jeżeli jest wpisywany do rejestru zabytków, to trzeba znów finansować kosztowne prace remontowe, a jeżeli nie jest wpisywany, to należy budynek raczej wyburzyć - ocenił Matyjasiak.

