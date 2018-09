Informacje

Znaleziono zwłoki dziecka fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Matka ośmioletniego chłopca, którego ciało znaleziono w mieszkaniu na Kamionku, usłyszała zarzuty. Jest podejrzana o zabójstwo swojego dziecka. Zbrodni, według prokuratury, dokonała ze szczególnym okrucieństwem.

Ciało chłopca znaleziono dwa miesiące temu w mieszkaniu przy Frycza-Modrzewskiego. Prokuratura od tego czasu nie podawała żadnych informacji w tej sprawie. Śledczy tłumaczyli to zawiłością postępowania.

W środę rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga poinformował nas o zarzutach.

- Usłyszała je 44-letnia Monika K., matka ośmiolatka - mówi prokurator Marcin Saduś.

Drastyczne morderstwo

Prokuratura nie informuje, co dokładnie wydarzyło się 28 lipca w mieszkaniu na Kamionku ze względu na drastyczne szczegóły sprawy.

Marcin Saduś podaje jedynie, że kobieta "użyła noża" i że zarzut, który jej postawiono, dotyczy zabójstwa "ze szczególnym okrucieństwem".

- Przyznała się do winy, złożyła obszerne wyjaśnienia. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla kobiety, będziemy wnioskować o jego przedłużenie - informuje Saduś. Zdaniem śledczych na razie nic nie wskazuje na to, by w zbrodni brał udział ktoś inny.

Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie i wyjaśnia okoliczności zdarzenia, przede wszystkim motywację podejrzanej.

Jedną z czynności w tym śledztwie będzie m.in. obserwacja sądowo-psychiatryczna.

Pisaliśmy również o zabójstwie matki i dziecka przy Nowowiejskiej:

"Korzystał z przepustek ponad 90 razy" "Korzystał z przepustek ponad 90 razy" TVN24

"Korzystał z przepustek ponad 90 razy" "To zdarzenie jest zaskoczeniem" "To zdarzenie jest zaskoczeniem" TVN24

"To zdarzenie jest zaskoczeniem" Podejrzany kończył odsiadywać karę 15 lat więzienia Podejrzany kończył odsiadywać karę 15 lat więzienia TVN24

Podejrzany kończył odsiadywać karę 15 lat więzienia Zabójstwo matki i dziecka na Nowowiejskiej Zabójstwo matki i dziecka na Nowowiejskiej Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Zabójstwo matki i dziecka na Nowowiejskiej Do zdarzenia doszło w Śródmieściu Do zdarzenia doszło w Śródmieściu TVN24

Do zdarzenia doszło w Śródmieściu "Korzystał z przepustek ponad 90 razy" TVN24

kz/pm