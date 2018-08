Zapowiadał "wysoki pressing", tłumaczy się z niskiej aktywności

Informacje



Rafał Trzaskowski dopiero co zapowiadał w kampanii "wysoki pressing", a jego aktywność znów nieco osłabła. Zwłaszcza na tle głównego konkurenta, który rozpoczął właśnie tour po warszawskich blokowiskach.

- Panie pośle, Patryk Jaki ostatnio spotyka się z warszawiakami, robi konferencje, akcję "100imy pod blokiem", a o panu jest cicho. Nie obawia się pan, że główny kontrkandydat trochę panu ucieka? - zapytał na środowej konferencji reporter TVN24.

Zapanowała lekka konsternacja, wszak krótki briefing dotyczył pomysłów na walkę ze smogiem, nie zaś konkurowania z Patrykiem Jakiem. Trzaskowski próbował się tłumaczyć na dwa sposoby. Z jednej strony podkreślał, że jest aktywny, "zajmuje się rozmową z warszawiakami od wielu miesięcy, odbył ponad 150 spotkań i to Patryk Jaki ma sporo do nadrobienia".

Z drugiej zaznaczył, że kampania wyborcza jeszcze się przecież nie zaczęła. - W tej chwili od paru dni się przygotowujemy do rozpoczęcia kampanii. W momencie, gdy ona się rozpocznie już wszystko będzie się działo w tym reżimie kampanijnym. Czekamy na to, będziemy do tego gotowi i naprawdę wtedy przed nami jeszcze ponad dwa bardzo intensywne miesiące - mówił.

Zapewnił, że pomysłów na rozmowy z warszawiakami "ma mnóstwo", a jego aktywność "będzie się utrzymywała przez cały czas na takim samym wysokim poziomie". - A myślę, że kiedy pan premier się zdecyduje już zaordynować nam kampanię, to przełożymy jeszcze biegi i aktywność będzie rzeczywiście jeszcze większa - zadeklarował.

Widać też pierwsze efekty tych deklaracji - w środę kandydat oprócz konferencji o smogu zorganizował wizytę w pszczelarium (z okazji Dnia Pszczół), a na czwartek rano zapowiedział kolejny briefing.

Pytanie redaktora TVN24 nie było jednak bezzasadne. Nie dalej jak dwa tygodnie temu Trzaskowski zapowiadał nowe otwarcie w swojej prekampanii i politykę - jak sam stwierdził - "wysokiego pressingu". Przez kilka pierwszych dni tenże "pressing" udawało się kandydatowi utrzymywać.

Najpierw objechał wszystkie dzielnice w jeden dzień - w ramach akcji "18 dzielnic w 18 godzin", potem zorganizował spotkanie, na którym pojawili się dziennikarze z różnych mediów (tzw. tweetup). W końcu urządził pierwszą w tej prekampanii konwencję wyborczą. Na niej licznie zwołani działacze Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej starali się przekonywać o swojej "świetnej współpracy w ramach koalicji", a także motywacji do pracy. - Porażka PiS w Warszawie to będzie początek ich końca - zapowiadali ochoczo.

Po kilku dniach intensywny "pressing" jednak przygasł, a Trzaskowski znów przestał być widoczny. W miniony weekend nagrał jedynie krótki spot z udziałem żony, dzieci, psa i popularnej niebieskiej ławeczki, na której wcześniej organizował spotkania z warszawiakami. "Zastanawialiście się, gdzie jest ławeczka? U nas na podwórku" - napisał na Twitterze. W odpowiedzi sympatycy Jakiego szybko wytknęli Trzaskowskiemu, że schowaniem ławeczki jedynie potwierdził, że od początku nie był to najlepszy pomysł.

Jaki w blokowiskach

Natomiast Patryk Jaki, jego sztabowcy i aktywiści wspierający go intensywnie na Twitterze robią wszystko, by o kandydacie stale było głośno. Niedawno zakończyli spotkania dzielnicowe organizowane w domach kultury, urzędach, bibliotekach czy szkołach. Od poniedziałku ruszyli z kolei w blokowiska i osiedla, w ramach wspomnianej przez dziennikarza TVN24 akcji "100imy pod blokiem". Jaki za sobą ma już Włochy, Bielany i Bemowo. W tym tygodniu zamierza odwiedzić jeszcze Ursus i Białołękę. W sumie akcja ma potrwać mniej więcej miesiąc, a wszystkich spotkań ma być ponad 100.

Niemal codziennie rano - o godzinie 8.30 - Jaki zwołuje też briefingi prasowe. Robi to nawet wtedy, kiedy nie ma warszawiakom do zaproponowania żadnych nowych szkół, parkingów, mostów czy linii metra. Wtedy na ogół zwołuje dziennikarzy, by publicznie podszczypać nieco swojego głównego kontrkandydata.

Przykładem może być środowa konferencja. Jej głównym tematem był wpis Trzaskowskiego na Twitterze, w którym polityk PO stwierdził, że najpilniejszą sprawą jest "zatrzymanie niszczenia społeczeństwa i łamania praw obywatelskich przez PiS".

- Mój konkurent Rafał Trzaskowski powiedział, że trzeba przestać budować drogi i zacząć walczyć z PiS-em i ja bardzo się cieszę, że pan Trzaskowski to napisał, ponieważ powiedział to, co dawno wiedzieliśmy. Dokładnie taka będzie Warszawa, jak wygra te wybory. Walka o lepszą jakość życia zejdzie na dalszy plan, najważniejsza będzie ideologia, partyjna polityka z zaciśniętymi zębami - mówił Jaki w środę rano.

Po czym dodał jeden ze swoich standardowych sloganów o tym, że "warszawiacy będą mieli wybór": "albo stolica Rafała Trzaskowskiego i Warszawa ideologiczna, albo Warszawa pragmatyczna Patryka Jakiego", oddał głos towarzyszącym mu radnym, odpowiedział na zadane pytania i zakończył konferencję.

Słabe wsparcie Trzaskowskiego

Każde wyjście kandydata Zjednoczonej Prawicy jest żywo relacjonowane przez sztab Jakiego i jego sympatyków w mediach społecznościowych. W akcje licznie angażują się też warszawscy radni PiS i burmistrzowie. Natychmiast publikują zdjęcia ze spotkań i przekonują, że na spotkania z wiceministrem sprawiedliwości przychodzą tłumy "zwykłych warszawiaków".

Kandydat drugiej strony może o tym tylko pomarzyć - Rafałowi Trzaskowskiemu wiernie towarzyszy jedynie radna Warszawy Aleksandra Gajewska pełniąca funkcję jego nieformalnej rzeczniczki. Od czasu do czasu dołączają się pojedynczy samorządowcy z różnych dzielnic, mimo że w obecnym rozdaniu politycznym, to Platforma ma więcej ludzi w radach miasta i dzielnic, a także burmistrzów.

