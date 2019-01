Informacje

Pożar na Pradze Południe fot. Straż pożarna w Warszawie

Do zdarzenia doszło w weekend w budynku przy Świętosławskiej. Strażacy zgłoszenie otrzymali po godzinie 17.30. Kiedy dojechali na miejsce, przed budynkiem dostrzegli porozrzucane szkło. Weszli do budynku, na korytarzu spotkali kobietę ze śladami poparzenia. Lokatorką zajęło się pogotowie.

Wybuch podczas gotowania

Jak opisuje starszy aspirant Dariusz Olszewski, w mieszkaniu, gdzie doszło do wybuchu były uszkodzone drzwi, okna oraz podmurówka pod balkonem. W kuchni strażacy zastali osmolone ściany oraz naczynie z niewielką ilością oleju na kuchence gazowej.

"Poszkodowana relacjonowała, że w trakcie smażenia zapalił się olej. Kobieta próbowała ugasić go za pomocą wody, a wtedy nastąpił wybuch" – opisują strażacy.

Kobieta trafiła do szpitala.

"Nie panikuj!"

Przy okazji strażacy opisują, jak zachować się podczas podobnych sytuacji.

"Po pierwsze nie panikuj" – piszą na swojej stronie internetowej. Dalej tłumaczą, że należy wyłączyć gaz pod płonącym naczyniem, aby odciąć źródło ciepła.

"Zamocz ręcznik w wodzie, wykręć go dokładnie, aby woda nie kapała. Przykryj spokojnym ruchem (od siebie do ściany) płonące naczynie. Poczekaj aż garnek ostygnie i dopiero wtedy zdejmij go z kuchenki"– piszą dalej. I zastrzegają, że nie można polewać płonącego oleju wodą – to może wywołać wybuch i jeszcze większy pożar.

"Nigdy nie posypuj płonącego ognia mąką ani cukrem – taka mieszanka jest równie wybuchowa co "dynamit"! Nigdy nie przesuwaj płonącej patelni. Olej w takim stanie jest niestabilny, pryska i może wywołać jeszcze większy pożar lub poparzenia, jeżeli pryśnie Ci na ciało! Zdejmij ręcznik dopiero wtedy, gdy garnek będzie już zupełnie zimny – jeżeli zdejmiesz go zaraz po tym, jak zgaśnie ogień, dostęp tlenu może spowodować ponowny zapłon" – tłumaczą.

kz/ran