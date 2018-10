Zapadł się fragment jezdni w Alejach Jerozolimskich

Informacje

Awaria wodociągowa

Wszystko wydarzyło się między placem Starynkiewicz a rondem Czterdziestolatka. - W jezdni jest dziura o wymiarach mniej więcej metr na półtora metra - opisuje Lech Marcinczak, reporter tvnwarszawa.pl.Policja zablokowała dwa z czterech pasów jezdni w kierunku Pragi. - Nieprzejezdne są dwa prawe pasy - precyzuje Marcinczak.

Funkcjonariusze potwierdzają informacje naszego reportera. - Zgłoszenie dostaliśmy około godziny 7.30. Prawdopodobnie woda podmyła jezdnię i ta zapadła się. Zabezpieczamy miejsce i czekamy na przyjazd służb z Zarządu Dróg Miejskich - mówił nam chwilę po godzinie 8 Piotr Świstak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

- Doszło do awarii przewodu wodociągowego - informuje z kolei Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM. - Na miejscu są już nasze służby pogotowia drogowego, służby MPWiK oraz policja, która zabezpiecza całe miejsce - dodaje.

Precyzuje, że wszystko wydarzyło się na wysokości adresu Aleje Jerozolimskie 85. - Doszło do wykruszenia jezdni na jednym pasie - mówi.

Stacja bez wody

Jak podaje Marta Pytkowska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, służby "dokładają wszelkich starań, by awaria została naprawiona jak najszybciej". - Zależy nam, by to się stało jeszcze przed popołudniowym szczytem, ale tego nie mogę obiecać - przyznaje.

- Co ważne, nie ma utrudnień w dostawie wody do okolicznych mieszkańców. Bez wody pozostaje stacja WKD. Wkrótce zostanie tu podstawiony beczkowóz - uzupełnia Pytkowska.

