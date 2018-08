Informacje

Awaria na Pańskiej, zapadł się fragment jezdni Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Na ulicy Pańskiej zapadł się fragment jezdni i chodnika. Jak podała policja, przyczyną problemów jest awaria wodociągowa.



- Wszystko wydarzyło się na wysokości budynku numer 55. To już ostatni fragment ulicy, między Rondem ONZ a Twardą. Ruch jest tu bardzo niewielki, dlatego nie ma problemów komunikacyjnych, mimo że przejazd jest zamknięty - opisywał Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.



Jak dodał, zapadła się jezdnia i fragment chodnika. - Dziura została zabezpieczona taśmą. Na miejscu pracują służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - dodał.

Wodociągowcy na miejscu

Pierwszą informację i zdjęcie dostaliśmy na Kontakt 24. O sprawę zapytaliśmy policję. - Doszło tam do awarii wodociągowej. Nasz patrol był na miejscu, ale tylko po to, by znaleźć właściciela samochodu, który trzeba było przestawić - powiedziała nam Małgorzata Wersocka z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Informację policji potwierdziła Marta Pytkowska z biura prasowego MPWiK. - Jesteśmy w tej chwili w trakcie rozpoznawania sytuacji. Wiemy jedynie, że doszło do awarii przewodu wodociągowego. Na miejscu są nasze służby. Czekamy też na odholowanie stojących pojazdów - podała nam około godziny 13.

Kilkanaście minut później Pytkowska uzupełniła, że "awaria nie spowodowała wyłączenia wody dla mieszkańców. - Wszystkie pojazdy zostały odholowane, więc bierzemy się za usuwanie awarii - mówiła.

1/9 Ulica Pańska, zapadł się fragment jezdni fot. Kontakt 24 2/9 Awaria na Pańskiej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/9 Awaria na Pańskiej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/9 Awaria na Pańskiej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/9 Awaria na Pańskiej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 6/9 Awaria na Pańskiej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 7/9 Awaria na Pańskiej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 8/9 Awaria na Pańskiej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 9/9 Awaria na Pańskiej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

















kw