Zaniedbany skwer Bartoszewskiego. "Uwłacza pamięci profesora"

Skwer Władysława Bartoszewskiego na Woli jest w opłakanym stanie. "Uwłacza pamięci profesora i władzom dzielnicy" - zaalarmowały miejskie radne i zaapelowały o doprowadzenie miejsca do porządku. Władze Warszawy w odpowiedzi zapowiedziały dwuetapową rewitalizację.



"W październiku 2016 roku skwer na tyłach Sądu Okręgowego otrzymał nazwę: Skwer Władysława Bartoszewskiego. Uroczyste otwarcie miało miejsce w styczniu 2017 roku wraz z obietnicą uporządkowania tego miejsca" - przypomniały w interpelacji radne Platformy Obywatelskiej Anna Nehrebecka i Małgorzata Zakrzewska.

"Władze nie zrobiły nic"

Rewitalizacja

I podkreśliły, że mimo obietnic, teren wygląda na bardzo zaniedbany. "Władze dzielnicy Wola i władze miasta nie zrobiły nic w celu doprowadzenia tego miejsca do porządku i godnego wyglądu" - stwierdziły w piśmie do ratusza. W kolejnych zdaniach oceniły jeszcze surowiej. Ich zdaniem, "obecny stan uwłacza nie tylko pamięci profesora Władysława Bartoszewskiego, ale też "władzom miasta i dzielnicy".W odpowiedzi na pismo radnych wiceprezydent Renata Kaznowska poinformowała, że teren na którym znajduje się skwer przewidziano do rewitalizacji. Prace uzależnione są jednak od planowanej przez Veolię modernizacji pobliskiej sieci ciepłowniczej.

Z tego względu rewitalizacja - jak pisze Kaznowska - została podzielona na dwa etapy. W pierwszym odnowiony zostanie ten "skrawek" skweru, który zlokalizowany jest przed budynkiem przy Ogrodowej 5 (czyli od strony Sądu Okręgowego).

Te prace już się rozpoczęły, a ich zakończenie - według miasta - "planowane jest na 30 kwietnia 2018 rok" - informuje wiceprezydent.





Nie musiał czekać pięć lat

"W drugim etapie zrewitalizowany zostanie obszar skweru położony pomiędzy budynkiem przy Elektoralnej 24 i przy Ogrodowej 5. Prace rozpoczną się po zakończeniu w tym rejonie budowy sieci ciepłowniczej przez wcześniej wspomnianą spółkę, których zakończenie przewidziane jest na koniec lipca tego roku" - wyjaśnia dalej Kaznowska.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, upamiętnienie profesora Bartoszewskiego było pomysłem jednego z działaczy Nowoczesnej Mariusza Malinowskiego. Napisał petycję i zebrał pod nią ponad trzy tysiące głosów poparcia. Ostateczną zgodę musieli wydać jednak miejscy radni, co też uczynili na sesji w październiku 2016 roku.

37 osób było "za". Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania na sali obecny był syn Bartoszewskiego - Władysław Bartoszewski junior, który nie krył wzruszenia i podziękował radnym za upamiętnienie jego ojca.



Przypomnijmy też, że według obowiązujących w stolicy zasad, chcąc nadać ulicy czy placom imię jakiegoś patrona, trzeba odczekać pięć lat od jego śmierci. Aby można to było zrobić wcześniej, z inicjatywą musi wyjść prezydent stolicy, co w przypadku Bartoszewskiego zrobiła. - Każdy ma prawo do swojego patrona politycznego i w ich ocenie można się różnić, ale postać Władysława Bartoszewskiego powinna być powodem do dumy - przekonywała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

kw/gp