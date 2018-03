Informacje

Prace remontowe fot. PKP PLK



W niedzielę o północy zaczną się prace w tunelu linii średnicowej. Plan zakłada zakończenie robót 19 marca. Po tym terminie pociągi na odcinku Warszawa Śródmieście - Powiśle będą mogły jeździć szybciej, ale wcześniej pasażerów czekają spore utrudnienia.

Prace wymuszają zamknięcie jednego toru linii podmiejskiej. Spowoduje to zmiany w rozkładach Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Pociągi SKM linii S1 i S2 będą miały skrócone trasy:

- linia S1 będzie kursowała w relacji Otwock / Świder / Warszawa Falenica – Warszawa Powiśle (niektóre składy do Warszawy Wschodniej)

- linia S2 będzie kursowała w skróconej relacji Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia

Natomiast na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Lotnisko Chopina zostanie uruchomiona linia S20.

Dodatkowo zmodyfikowane będą rozkłady jazdy linii S-3, S-9 oraz ZS7. Szczegóły ich kursowania można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Koleje Mazowieckie innym torem

Zamknięcie toru numer 3 ograniczy także liczbę pociągów Kolei Mazowieckich, kursujących pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia i Wschodnia.

Pociągi KM w kierunku wschodnim, pojadą torami dalekobieżnymi, przez stację Warszawa Centralna. Wiąże się to z pominięciem przystanków: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

W przeciwnym kierunku pociągi kursować będą bez zmian, przez Warszawę Śródmieście.

Ponadto część pociągów kończyć będzie bieg na stacji Warszawa Wschodnia (dla pociągów jadących ze wschodu) lub Warszawa Zachodnia (dla pociągów jadących od zachodu). Zmieni się również rozkład jazdy większości pociągów KM.

Wzajemne honorowanie biletów

W związku z utrudnieniami wprowadzone zostają specjalne zasady honorowania biletów.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów w odpowiednich strefach) są honorowane:

1. W pociągach Kolei Mazowieckich w I i II strefie biletowej na odcinkach:

- Warszawa Wschodnia – Warszawa Śródmieście/Centralna – Warszawa Zachodnia

- Płochocin – Warszawa ZOO (przez Warszawę Gdańską) / Warszawa Zachodnia

- Pruszków – Warszawa Zachodnia (autobusy komunikacji zastępczej)

- Zalesie Górne – Warszawa Zachodnia

- Śródborów – Warszawa Wschodnia

- Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia

- Zagościniec – Warszawa Wschodnia / Warszawa Wileńska

2. W pociągach ŁKA Sprinter na odcinku Warszawa Zachodnia–Warszawa Wschodnia

Bilety Kolei Mazowieckich (wszystkich rodzajów, wydane do odpowiednich stacji lub sieciowe) są honorowane:

1. We wszystkich pociągach SKM

2. W autobusach i tramwajach obsługujące niżej wymienione ciągi:

- Pl. Zawiszy – Raszyńska – Żwirki i Wigury – Lotnisko Chopina

- Dw. Wschodni – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka - aleja i most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie/Grójecka – Kopińska – Dw. Zachodni

- Dw. Wschodni – Lubelska – Grochowska – Zamoyskiego – Sokola – Metro Stadion Narodowy

- Dw. Wileński – Targowa – Grochowska – Chłopickiego – PKP Olszynka Grochowska

- Dw. Wileński – al. Solidarności – Rondo Kercelak

- Rondo Radosława – al. Jana Pawła II - Dw. Centralny

- Dw. Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – pl. Zawiszy

- Dw. Gdański – Marszałkowska - Waryńskiego / Marszałkowska – Nowowiejska – Metro Politechnika

- Dw. Wileński – Targowa – Ratuszowa – Starzyńskiego – Most Gdański – Słomińskiego – Dw. Gdański

- PKP Olszynka Grochowska – Chłopickiego – Szaserów – Wiatraczna – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – Lecha Kaczyńskiego – Wawelska – Kopińska – Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni

3. W pociągach metra:

- linii M1 na odcinku Dw. Gdański – Politechnika

- linii M2 na odcinku Dw. Wileński – Rondo Daszyńskiego

Bilety ŁKA (wszystkich rodzajów, wydane do odpowiednich stacji lub sieciowe) są honorowane we wszystkich pociągach SKM kursujących na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Koniec ze powolną jazdą w tunelu

– Wykonawca wymieni 280 podpór szynowych i same szyny pomiędzy przystankami Warszawa Śródmieście oraz Warszawa Powiśle. Prace będą wykonywane całodobowo, żeby zamocować szyny na betonowych blokach, co nazywamy nawierzchnią bezpodsypkową. Wymaga to usunięcia szyn oraz betonowych podstaw i ponownego montażu nowych szyn. Używa się do tego betonu i specjalnych żywic. Prace wykona firma ZRK-DOM Poznań, a ich koszt to około 160 tysięcy złotych – mówi Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP PLK.



Dzięki temu, w tunelu ma zostać przywrócona maksymalna prędkość pociągów 60 km/h. Teraz - na torze, który będzie remontowany - są ograniczenia do 20 km/h. - Problem w tunelu mamy tylko na jednym torze. Dlatego po zakończeniu remontu pociągi będą jeździć 60 kilometrów na godzinę już w obu kierunkach - dodaje Jakubowski.

Zobacz również materiał o dewastacji dworca w Piasecznie:

Dewastacja Dworca PKP w Piasecznie ksp

mś/r