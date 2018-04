Objazd Relaksowej przez osiedlową uliczkę

1/5 fot. jotka001 2/5 fot. jotka001 3/5 fot. jotka001 4/5 fot. jotka001 5/5 fot. jotka001









13 kwietnia rano zamknięta została ul. Relaksowa na Kabatach. Nie było wcześniej żadnych informacji o godzinie zamknięcia. Rano nie można było wyjechać z garaży bloków ani wjechać w Wąwozową. Korek. Po południu jeszcze gorzej. Gdy jedzie się ul. Rosoła, znaki informacyjne pojawiają się dopiero w momencie, gdy już i tak nie ma możliwości zmiany trasy, czyli na ustawionej blokadzie. Wszyscy skręcają w Wąwozową, a z niej w osiedlową uliczkę Dembego. I utykają w korku. Taki widok jest przynajmniej od godz. 14 (kiedy to piszę jest 19.30). I końca nie widać... Rano było to samo, tylko w przeciwną stronę. Podobnie na równoległej ulicy Zaruby. I tak ma być przez miesiąc. Tylko pogratulować bystrzakowi, który to wymyślił i tym, którzy zaakceptowali.