Zamknęli wejście na stację. "Odkształcenia konstrukcji"

Informacje

Zamknięte wejście na stację Świętokrzyska Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl



Jedno z wejść na stację metra Świętokrzyska zostało zamknięte. Służby Metra Warszawskiego podjęły taką decyzję po tym, jak zauważyły, że budowa pobliskiego wieżowca może oddziaływać na konstrukcję.

Chodzi o południowo-zachodnie wejście zlokalizowane przy skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Obok trwa budowa biurowca.

- Dziś około południa zauważyliśmy odkształcenia konstrukcji wejścia na stację. W związku z tym poinformowaliśmy wykonawcę budowy, która toczy się przy tym wejściu - informuje Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

I dodaje, że na miejscu służby prowadzą obserwację. - Później zapadną decyzje, co dalej w tej sytuacji. Do czasu zakończenia tych analiz wejście będzie zamknięte - zaznacza rzeczniczka. Nie wiadomo jeszcze, ile może to potrwać.

Stacja metra Świętokrzyska (na pierwszej linii) funkcjonuje bez zmian. - Sytuacja na stacji jest również na bieżąco monitorowana - zapewnia Bartoń.

Wieżowiec nad skrzyżowaniem linii metra

U zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej trwa budowa wieżowca Central Point. Ma on powstać nad jedynym skrzyżowaniem linii metra. Budynek będzie liczył 93 metry wysokości i miał 21 pięter. Biura zajmą 18 tysięcy metrów kwadratowych, handel - kolejny tysiąc.

Część konstrukcji budynku ma być nadwieszona nad tunelem pierwszej linii. Cztery dolne kondygnacje mają być za to oparte na dachu stacji metra. Nad ziemią znajdzie się 21-piętrowa wieża z przeszkloną fasadą. O planach jego budowy informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w ubiegłym roku.

W środę nie udało nam się skontaktować z biurem prasowym wykonawcy, by zapytać o sytuację w rejonie placu budowy.



1/6 Zamknięte wejście na stację Świętokrzyska fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/6 Zamknięte wejście na stację Świętokrzyska fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/6 Zamknięte wejście na stację Świętokrzyska fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/6 Zamknięte wejście na stację Świętokrzyska fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/6 Zamknięte wejście na stację Świętokrzyska fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 6/6 Zamknięte wejście na stację Świętokrzyska fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl











kk/b