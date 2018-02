Informacje

Twarda 8/12 – to adres, gdzie stoi pusty budynek szkolny. Z tego budynku przed ponad rokiem musiała wyprowadzić się szkoła, bo miał go przejąć inwestor, który odkupił roszczenia od dawnych właścicieli. Ostatecznie jednak miasto zamroziło zwrot nieruchomości.

Właśnie w tym miejscu w czwartek odbyła się konferencja władz miasta i dzielnicy Śródmieście.

Dla niesłyszących

Informacje Komisja Jakiego postanowiła: decyzja w sprawie Twardej uchylona Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję ratusza o przyznaniu Maciejowi M. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy Twardej 8. Wcześniej miasto... WIĘCEJ »

– Proponujemy przenieść do budynku szkolnego przy Twardej ośrodek dla dzieci i młodzieży słabosłyszącej. To nie wszystko. Planujemy na tym terenie również budowę nowoczesnego centrum kultury - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą miejscy radni. Na Twardą ma trafić ośrodek, który obecnie znajduje się przy Zakroczymskiej. To specjalistyczna placówka, w której uczą się dzieci i młodzież z poważnym niedosłuchem oraz z afazją. Uczniowie dojeżdżają z całej Warszawy. Urząd miasta zapewnia, że budynek szkolny przy Twardej 8/12 po modernizacji zapewni im bardzo dobre warunki nauki i opieki. Koszt modernizacji placówki przy Twardej jest szacowany przez ratusz na około 13 milionów złotych.

Dodatkowo, władze dzielnicy chcą tam postawić budynek, który ma stać się przyszłą siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury "Muranów" oraz Domu Kultury "Śródmieście" prowadzonych przez dzielnicę. Koszt budowy to około 27 milionów złotych.

Przenieśli gimnazjum

To oznacza, że edukacja wróci na Twardą. Przez lata działało tam gimnazjum numer 42. Jego uczniowie musieli się z niego wyprowadzić ze względu na roszczenia. W ubiegłym roku przenieśli się do placówki na Żywnego.Twardą próbował odzyskać biznesmen Maciej M. Reprywatyzacji nieruchomości sprzeciwiali się rodzice i uczniowie. Mimo protestów, urzędnicy ratusza podkreślali, że muszą oddać grunt. Do wiosny 2016 roku. Wtedy w sprawie nastąpił nieoczekiwany zwrot. W Brazylii odnaleziony został zaginiony spadkobierca przedwojennych właścicieli części nieruchomości przy Twardej, którym kilka lat temu wypłacono już odszkodowanie.Ratusz zamroził zwrot.

Sprawą zajęła się też komisja reprywatyzacyjna. Jej członkowie uchylili decyzję ratusza o przyznaniu Maciejowi M. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy Twardej 8. Wcześniej miasto samo wstrzymało wykonanie decyzji i nie podpisało z M. aktu notarialnego. CZYTAJ WIĘCEJ O TEJ SPRAWIE.

ran/pm