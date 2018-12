Informacje

7 grudnia NSA podtrzymał wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchyleniu 44 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną. NSA w uzasadnieniu swych orzeczeń wskazał, że WSA prawidłowo uznał, iż zarządzenia wojewody o zmianach nazw ulic podjęto z naruszeniem przepisów, zaś sporządzenie opinii IPN - na której oparto te zarządzenia - było niewłaściwe.Stołeczni radni zdecydowali w czwartek, że nie zajmą sięw sprawie dekomunizacji nazw stołecznych ulic. Domagali się pozostawienia nazw, które w ubiegłym roku swymi zarządzeniami nadał 44 warszawskim ulicom wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

- Problem z dekomunizacją polega na tym, że Rada Miasta podjęła decyzję, i te najbardziej skandaliczne nazwiska, które kiedyś były na ulicach Warszawy, zostały z nich usunięte. W takich kwestiach, które były kontrowersyjne, dlatego że historia nie jest czarno-biała, Rada Miasta postanowiła inaczej. Jeśli chodzi na przykład o kwestie Armii Ludowej czy Dąbrowszczaków, bardzo różnie można oceniać historyczną rolę ludzi, którzy walczyli w obu tych formacjach, na przykład tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim – powiedział w piątek Trzaskowski.



- Jeżeli chodzi o działania rządu PiS i IPN, one były niesłychanie niechlujne, a co więcej, jak sąd udowodnił, wojewoda złamał prawo, i z tego trzeba wyciągać jasne wnioski – dodał.





Pytany o fakt, że znika między innymi ulica Danuty Siedzikówny "Inki", Trzaskowski powiedział, że "ten rząd we wszystkim, co robi, IPN we wszystkim, co robi pod nowym kierownictwem, jest skrajnie nieprofesjonalny, łamie prawo i niestety doprowadza do tego, że ulica Inki czy KOR-u nie może zaistnieć na ulicach Warszawy, bo zmiany zostały przeprowadzone ze złamaniem prawa".

7 grudnia NSA cofnął zmiany nazw poniższych ulic:



1. ul. Michała Sobczaka na płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego

2. ul. ppłk. Wacława Witolda Szadkowskiego na mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory"

3. ul. Henryka Jędrzejowskiego na rtm. Zbigniewa Dunin-Wasowicza

4. ul. Natalii Gąsiorowskiej na Władysława Poboga–Malinowskiego

5. ul. Teodora Duracza na Zbigniewa Romaszewskiego

6. ul. Antoniego Parola na Józefa Sawy Calińskiego

7. ul. Kazimierza Grodeckiego na mjr. Adolfa Pilcha "Doliny"

8. ul. Józefa Balcerzaka na Stanisława Kasznicy

9. ul. Oskara Langego na premiera Tomasza Arciszewskiego

10. ul. Wincentego Rzymowskiego na Przemysława Gintrowskiego

11. ul. Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego

12. ul. Heleny Kozłowskiej na Grażyny Gęsickiej

13. ul. Piotra Gruszczyńskiego na Gustawa Szaramowicza

14. ul. Franciszka Józefa Bartoszka na Stanisława Pyjasa

15. ul. I Praskiego Pułku WP (Praga Południe) na Żołnierzy I Praskiego Pułku WP

16. ul. I Praskiego Pułku WP (Wesoła) na Władysława Raczkiewicza

17. ul. Sylwestra Bartosika na Grzegorza Przemyka

18. ul. Batalionu Platerówek na Platerówek

19. ul. Franciszka Ilskiego na mjr. Tadeusza Furgalskiego "Wyrwy"

20. ul. Antoniego Kacpury na Stefana Melaka

21. ul. Edwarda Fondamińskiego na Leona Rodala

22. ul. Józefa Lewartowskiego na Marka Edelmana

23. ul. Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta

24. al. Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego

25. ul. Mieczysława Fersta na ks. Władysława Gurgacza

26. ul. Jadwigi i Witolda Kokoszków na Zbigniewa Stypułkowskiego

27. ul. Henryka Sternhela na mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika"

28. ul. II Armii Wojska Polskiego na Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego

29. ul. Związku Walki Młodych na Andrzeja Romockiego "Morro"

30. ul. Służby Polsce na Kazimierza Kardasia "Orkana"

31. ul. Jana Wasilkowskiego na Wojciecha Kilara

32. ul. Stanisława Kulczyńskiego na Rodziny Ulmów

33. ul. Heleny Wolff na Sergiusza Piaseckiego

34. ul. Romana Pazińskiego na mjr. Józefa Jagmina

35. ul. Bronisława Wesołowskiego na gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza

36. ul. Wincentego Pstrowskiego na Bohaterów z kopalni "Wujek"

37. ul. Stanisława Wrońskiego na Anny Walentynowicz

38. ul. Hanki Sawickiej na Zofii Kossak-Szczuckiej

39. ul. Bolesława Gidzińskiego na Marka Nowakowskiego

40. ul. 17 Stycznia na Komitetu Obrony Robotników

41. ul. Jana Szałka na Olgi Johann

42. ul. Jana Szymczaka na Emanuela Szafarczyka

43. ul. Antoniego Dobiszewskiego na Adama Bienia

44. ul. Małego Franka (Zubrzyckiego) na Danuty Siedzikówny "Inki"

