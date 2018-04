Informacje

Ukrywał się pod podłogą fot. ksp

Poszukiwany trzema listami gończymi mężczyzna wpadł w ręce policji. Nie pomogła mu nawet specjalnie przygotowana kryjówka.

Kluczowy dywanik łazienkowy

30-latek był poszukiwany od kilku miesięcy. Wydano za nim trzy listy gończe, ponieważ - decyzją sądu rejonowego dla Woli i Mokotowa - miał trafić do więzienia na cztery lata za przestępstwa "przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, życiu i zdrowiu oraz mieniu".

W końcu policjanci otrzymali cynk ze "źródeł operacyjnych". Z informacji wynikało, że 30-latek może ukrywać się w domu na jednym z białołęckich osiedli.

Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres. Jak relacjonują, dało się wyczuć, że domownicy byli zdenerwowani wizytą.

"Przystąpili do swoich czynności służbowych i dokładnie sprawdzili pomieszczenia w budynku, w tym łazienkę. Uwagę ich zwrócił dywanik łazienkowy, pod którym znaleźli przygotowaną kryjówkę" – informuje Komenda Stołeczna Policji.

W środku znajdował się poszukiwany 30-latek. Funkcjonariusze zabrali go do wolskiej komendy, skąd trafił do zakładu karnego.

ZOBACZ TEŻ MATERIAŁ O ZATRZYMANIU CYBERPRZESTĘPCY:

ran/r