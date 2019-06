Zamiast jednej dwie. Stołeczny transport w nowej odsłonie w sieci

Informacje

Strona ZTM wzbogaciła się o nowe banery. Można je znaleźć w prawej części ekranu. Oba zatytułowane są słowami NOWA STRONA, z tym że jeden dotyczy Warszawskiego Transportu Publicznego, a drugi Zarządu Transportu Miejskiego.

To wersje testowe nowych stron.

Pod adresem nowa.wtp.waw.pl kryje się witryna dedykowana pasażerom.

"Na bazie statystyk"

"Nowa strona została skonstruowana na bazie statystyk odwiedzin obecnej witryny. Po wejściu na testową nowa.wtp.waw.pl od razu jest dostęp do wyszukiwarki połączeń, komunikatów o aktualnej sytuacji komunikacyjnej w aglomeracji warszawskiej, informacji o bieżących zmianach w komunikacji oraz aktualności" - czytamy w komunikacie ZTM.

Można na niej wyszukać połączenia wpisując miejsce startu i cel podróży, a także godzinę podróży, która nas interesuje.

Zmieniło się też wyszukiwanie poprzez konkretne linie. - Wybieramy linię, pokazuje nam się trasa. Nie mamy już takich tabelek, gdzie trzeba było się odszukiwać. Mamy pokazany idealnie początek, koniec trasy i ewentualnie możliwość zmiany wariantu - pokazywała na wtorkowej konferencji prasowej Agnieszka Buszka z ZTM.

Jeżeli linie są objęte zmianami w kursowaniu, to pojawiają się przy nich ostrzegawcze trójkąciki.

Na rozkładzie możemy zobaczyć również, o której odjeżdża najbliższy autobus, a także dowiedzieć się o dogodnych przesiadkach. Nowością jest też to, że poprzez internetowe ciasteczka, możemy dodać linię do ulubionych, co daje łatwiejszy dostęp do niej po ponownym wejściu na stronę.

"Z ostatniej chwili"

Wyszczególniono również "zmiany w komunikacji", a także kategorię "z ostatniej chwili" dotyczącą nieplanowanych zmian. Jak wyjaśnia ZTM, ta druga opcja w fazie testowej jeszcze odsyła do starej strony.

Rozkład wizualny na stronie ma wyglądać tak: w środkowej kolumnie na górze będą umieszczane zmiany "z ostatniej chwili", a pod nimi i w kolumnie po prawej stronie zaplanowane zmiany.

"Główne menu strony zostało podzielone na sześć kategorii:

- rozkłady, połączenia;

- bilety, opłaty;

- poradnik;

- dla turystów;

- aktualności;

- o WTP.

W prezentacji rozkładów jazdy wprowadzono kilka nowych rozwiązań ułatwiających wyszukiwanie informacji - oznaczenie na poziomie wyboru linii, zmian w kursowaniu, możliwość dodania linii do ulubionych oraz przedstawienie na schemacie kursów wariantowych" - podaje ZTM.

Nowością są też interaktywne mapy na przykład parkingów "Parkuj i jedź". Można też dowiedzieć się, gdzie są biletomaty. Nowością jest też wyszukiwarka ulg, która podpowiada, czy możemy jeździć ze zniżką lub czy za darmo.

Na stronie jest też specjalna zakładka "Dla turystów". - Turysta nie będzie chciał wiedzieć o wszystkich biletach. Jego bardziej interesują te obszary komunikacji w miejscach, w których dotarł do Warszawy. Chcieliśmy podpowiedzieć, jak po warszawskiej komunikacji miejskiej się poruszać - powiedziała Buszka.

1/4 Nowa strona dla pasażerów fot. ZTM 2/4 Nowa strona dla pasażerów fot. ZTM 3/4 Nowa strona dla pasażerów fot. ZTM 4/4 Nowa strona dla pasażerów fot. ZTM







Nauka, przetargi

Druga nowa strona to nowa.ztm.waw.pl. Tam znajdziemy informacje o urzędzie, czyli ZTM: o przetargach, inwestycjach, wychowaniu komunikacyjnym, czyli na przykład serialu "Pan Bilecik uczy". Dostępne są tam również dane kontaktowe do Zarządu Transportu Miejskiego.

Do września ZTM będzie zbierał uwagi na temat funkcjonowania obu witryn. "Planowany termin zastąpienia obecnej strony internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego nowymi wtp.waw.pl i ztm.waw.pl to październik" - podaje ZTM.

Obie strony są dostępne w języku polskim i angielskim, ale nie wszystkie informacje są tłumaczone.

- Niezależnie od nowych stron miasto realizuje projekt unijny Wirtualny Obszar Funkcjonalny, którego częścią jest aplikacja o komunikacji w aglomeracji. Na razie jest w fazie powstawania - zaznacza Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

ran/PAP/pm