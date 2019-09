Informacje

Nastąpiła zamiana "jedynek" Koalicji Obywatelskiej między listami wrocławską i warszawską. Liderką w stolicy będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Podczas wtorkowej inauguracji kampanii KO poinformowano, że jest także kandydatką na premiera.

Kidawa-Błońska i szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zamienili się miejscami na listach wyborczych w stosunku do wcześniej ogłoszonych planów: ona będzie "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, on - we Wrocławiu.

Kidawa-Błońska kandydatką na premiera

Informacja o tej decyzji została podana w ostatniej chwili, bowiem we wtorek o północy mija termin zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów.

Po godzinie 12 przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na konferencji Koalicji Obywatelskiej ogłosił kandydata KO na premiera.

Schetyna tłumaczył, że "potrzebny jest ktoś, przed kim nawet najgorsi szczekacze muszą się zacząć miarkować". - Ktoś, kto będzie myślał o ludziach i zwykłych życiowych sprawach - dodał.

Stwierdził, że ludzie "chcą nowej jakości". - Kogoś, kto nie będzie zajmował się polityczną wojną, tylko wytrwałą pracą. Kogoś, kto nie będzie zwracał uwagi na innych polityków, a skoncentruje się na ludzkich sprawach - wyliczał.

- Im dłużej tego słuchałem, tym dłużej dochodziłem do wniosku, że jest tylko jedna taka osoba - dodał i ogłosił "z największą satysfakcją", że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera jest Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kidawa-Błońska oświadczyła, że zgoda na kandydowanie była dla niej "bardzo trudną decyzją". - Przed nami wielkie wyzwanie, bo my te wybory wygramy. Musimy je wygrać - zapewniła.

Warszawska lista do Sejmu

Spośród wszystkich list Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu najliczniejsza jest lista warszawska, na której jest aż 40 nazwisk. Wynika to z przepisów Kodeksu wyborczego, mówiących o tym, że liczba kandydatów na liście nie może być większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym. W okręgu stołecznym wybieranych jest aż 20 posłów, dlatego komitety są uprawnione do wystawienia tu 40 kandydatów.

"Dwójką" stołecznej listy jest pochodząca z Łodzi liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, a "trójką" - były europoseł PO (w przeszłości także szef MSZ w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza) Dariusz Rosati. Czwarte miejsce otrzymała znana z konserwatywnych poglądów posłanka Joanna Fabisiak.

Z piątego miejsca wystartuje szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w stołecznej radzie miasta Jarosław Szostakowski. Oprócz niego na warszawskiej liście KO znalazło się jeszcze pięciu stołecznych radnych. Z ósmego miejsca o mandat w Sejmie powalczy szef warszawskich struktur Nowoczesnej Sławomir Potapowicz, a z ostatniego - wiceprzewodnicząca rady miast Aleksandra Gajewska, która w wyborach samorządowych zdobyła rekordowe w Warszawie poparcie - ponad 32,5 tys. głosów. Na liście znaleźli się także radni: Dorota Łoboda, Agnieszka Wyrwał i Tadeusz Ross.

Miejsce szóste przypadło byłej wiceprzewodniczącej SLD Katarzynie Piekarskiej. Na "siódemce" listy znalazł się poseł Michał Szczerba. Z dziesiątego miejsca wystartuje były piłkarz m.in. Legii Warszawa i reprezentacji Polski (obecnie działacz piłkarski i poseł od kilku kadencji) Roman Kosecki. Miejsce dwunaste otrzymała posłanka Alicja Dąbrowska. Z trzynastego miejsca wystartuje blogerka Klaudia Jachira.

Główne zdjęcie: Piotr Nowak/PAP

PAP/kk