Zamek, schrony, kopiec i port. Ostatnie zabytki od Gronkiewicz-Waltz

Nowe obiekty w ewidencji zabytków fot. Archiwum TVN, wikipedia CC BY SA Adrian Gryciuk, Witold Pietrusiewicz

W ostatnich dniach urzędowania dchodząca prezydent Warszawy wpisała do ewidencji zabytków między innymi Zamek Ujazdowski, Port Praski, schrony na Woli i w Śródmieściu, czy Kopiec Powstania Warszawskiego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz 19 listopada, chwilę przez tym, jak urząd prezydencki przejął Rafał Trzaskowski, podpisała odpowiednie zarządzenie.

Tor kolarski, teatr

Co znalazło się wśród nowych obiektów wpisanych do ewidencji zabytków?

To między innymi obecny klub Karuzela a trenie osiedla Przyjaźń na Bemowie, znalazł się też tor kolarski Nowe Dynasy przy Podskarbińskiej 11, czy Port Praski.

W ewidencji są również niektóre domy i ogrody wchodzące w skład urokliwej Kolonii Profesorskiej, czy Zamek Ujazdowski.

Prezydent zdecydowała również o wpisaniu na tę listę układu urbanistycznego placu Powstańców Warszawy, schronów bojowych Ringstand przy Górczewskiej i Wolskiej, czy tak zwanego schronu Starzyńskiego w Ogrodzie Krasińskich. Teatru na Woli i Parku Kaskada na Żoliborzu.

W ewidencji jest również nastawnia kolejowa przy Garwolińskiej 38, Folwark Wolica przy Nowoursynowskiej. A także Kopiec Powstania Warszawskiego, Fort Kawęczyn w Rembertowie i Fort XII na Targówku.

Prace do uzgodnienia

Wpis do ewidencji daje konserwatorowi kontrolę z mocy prawa budowlanego. Jakiekolwiek pozwolenie na budowę musi być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Wpisu do ewidencji nie należy mylić z wpisem do rejestru, który jest najdalej idącą, ale tez najrzadziej stosowaną, formą ochrony zabytku w polskim prawie.

ran