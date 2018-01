Zamek przejmie Pałac Ślubów? "Cios dla tradycji Warszawy"

Informacje

Tyszka apeluje o zablokowanie przejęcia Pałacu Ślubówfot. archiwum TVN



Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz'15 zaapelował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zaniechanie prób przejęcia Pałacu Ślubów przez Zamek Królewski.

W grudniu informowaliśmy, że dyrektor Zamku Królewskiego, Wojciech Fałkowski chciałby podjąć kroki zmierzające do odzyskania Pałacu Ślubów. W reakcji na tę zapowiedź, wicemarszałek Tyszka zwrócił się do ministra Glińskiego, który pełni nadzór nad Zamkiem Królewskim, z pytaniem o status nieruchomości, która - przypomnijmy - obecnie podlega miastu. Wicemarszałek Sejmu zaapelował, by powstrzymać dyrektora Zamku Królewskiego przed przejęciem Pałacu Ślubów.

"Cios dla tradycji"

W swoim piśmie powoływał się przede wszystkim na znaczenie tego miejsca dla warszawiaków. "Pałac Ślubów stał się on wizytówką miasta, miejscem symbolicznym i ważnym dla wielu pokoleń mieszkańców. Ma on wielkie znaczenie sentymentalne - dla wielu małżeństw stanowi miejsce podjęcia tej tak istotnej dla dalszego życia decyzji. Po jego przejęciu śluby przestaną być w tym miejscu udzielane, co będzie stanowić cios dla tradycji Warszawy" - argumentował swój apel.

Dodatkowo, Tyszka wytknął obecnemu rządowi próby coraz większej centralizacji władzy i stopniowego podporządkowywania kolejnych instytucji. Jako przykład podaje przejęcie części placu Piłsudskiego przez wojewodę i ustanowienie go terenem zamkniętym. Wicemarszałek jest zdania, że "zasoby m. st. Warszawy są systematycznie uszczuplane, kosztem nie tyle ekip rządzących ratuszem, które się zmieniają, ale mieszkańców, mających przecież różne poglądy polityczne."

W zapytaniu skierowanym do wiceministra znalazły się też pytania o to czy ministerstwo lub dyrekcja Zamku zamierzają prowadzić rozmowy z władzami miasta na temat ewentualnego przejęcia Pałacu Ślubów. Tyszka pyta też o powody dla których Zamek miałby stać się właścicielem pałacu, oraz w jaki sposób miałoby się to odbyć na drodze prawnej.

Zapytanie zostało wystosowane we wtorek, 9 stycznia. Ministerstwo nie udzieliło jeszcze odpowiedzi.

"Nie ma tego w planach"

Informacja o tym, że dyrektor Zamku Królewskiego chciałby podjąć kroki w kierunku przyłączenia do Zamku byłej królewskiej malarni, tzw. Bacciarellówki, zajmowanej obecnie przez Pałac Ślubów, pojawiła się pod koniec grudnia ubiegłego roku. Kierowniczka biura prasowego Zamku Królewskiego, Izabela Witkowska-Martynowicz potwierdziła wtedy tę informację, ale zaznaczyła, że żadne oficjalne działania nie zostały jeszcze rozpoczęte.



Zapytaliśmy, czy w tej sprawie coś się zmieniło. Podczas rozmowy zostaliśmy poinformowani, że nadal nie zostały podjęte żadne formalne czynności związane z przyłączeniem budynku zajmowanego przez Pałac Ślubów. - Dyrektor nie ma tego w najbliższych planach - oświadczył Witkowska-Martynowicz.

kk/b