"Zalecana duża ostrożność". Alarmy w większości kraju

Informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne fot. IMGW

Jest i będzie niebezpiecznie. Synoptycy instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem między innymi dla województwa mazowieckiego.

Do Polski wciąż napływa ciepłe i wilgotne powietrze ze wschodu. Jego konsekwencją są burze i intensywne opady deszczu.

"Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa!" - apeluje na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Zalecana duża ostrożność" - czytamy w opisie ostrzeżeń meteorologicznych.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Mieszkańcy Warszawy otrzymali też od RCB sms o prognozowanych silnych burzach z gradem: "Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewem. Jeśli możesz, zostań w domu".

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują między innymi w województwie mazowieckim w powiatach: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, ostrowskim, wyszkowskim, wołomińskim, węgrowskim, sokołowskim, mińskim, siedleckim, Siedlce i łosickim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu, sięgającymi miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy. Do tego powieje silniejszy wiatr do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

W województwie mazowieckim ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 21 w poniedziałek.

W ubiegły wtorek na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o trudnych warunkach pogodowych na stołecznych drogach:

kw/aw