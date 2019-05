ZAKSA odzyskała mistrzostwo Polski. ONICO przeszło do historii

Informacje

Siatkarze ONICO zostali wicemistrzami Polski fot. PAP/Krzysztof Świderski

W finale PlusLigi nie było wątpliwości. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, zdobywca Pucharu Polski, a więc ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pewnie wywalczyła mistrzostwo kraju. W sobotę w trzecim spotkaniu w boju o złoto ludzie Andrei Gardiniego pokonali ONICO Warszawa 3:1 (25:22, 19:25, 32:30, 25:19). Gospodarze odzyskali tytuł po rocznej przerwie.

Po dwóch spotkaniach sytuacja dla stołecznego zespołu była bardzo trudna. Niezwykłe znaczenie miał pierwszy mecz w Kędzierzynie-Koźlu. Goście cieszyli się już ze zwycięstwa w tie-breaku, ale sędzia zmienił decyzję i ogłosił błąd w przyjęciu Piotra Łukasika. Protesty na nic się zdały. ZAKSA wygrała mecz.

Rezerwowi kluczem do zwycięstwa

W ostatnią środę na Torwarze podłamani porażką podopieczni Stephane'a Antigi nie mieli nic do powiedzenia. Przegrali szybko 0:3. Wiadomo zatem było, że w sobotę na wyjeździe nie mogą sobie pozwolić na porażkę, bo rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

Warszawianie grali o wiele lepiej niż kilka dni temu. W pierwszej partii miejscowi wygrali 25:22, ale potem ONICO ładnie zareagowało. Warszawianie w drugim secie dominowali od początku do końca. Skończyło się wynikiem 25:19. Przyjezdni równie udanie prezentowali się bardzo długo w kolejnej partii. Stołeczna ekipa prowadziła już 21:16. Wtedy jednak na zagrywce w ekipie ZAKSY pojawił się Brandon Koppers. Kanadyjski przyjmujący znakomicie serwował i po kilku minutach kędzierzynianie wygrywali 22:21. Potem jeszcze goście mieli kilka piłek setowych, ale nie dali rady. To był kluczowy moment.

Czwarta partia okazała się ostatnią. Goście z premedytacją zagrywali na Łukasika, który nie radził sobie w przyjęciu. Świetnie prezentował się inny rezerwowy Aleksander Śliwka, a akcje ze środka kończył Mateusz Bieniek. Przy piłce meczowej dla ZAKSY pomylił się Maciej Muzaj. Atakujący ONICO zdobył 23 punkty, ale w ważnych momentach zawodził.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nowym Mistrzem Polski. Gratulacje!

ONICO wicemistrzem

Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Rafał Szymura, który miał znakomite wszystkie mecze finałowe. Młody przyjmujący w przyszłym sezonie ma występować w GKS Katowice.

ZAKSA, która była także zdecydowanie najlepszym zespołem sezonu zasadniczego odzyskała zatem mistrzostwo Polski i z tytułu cieszy się po raz ósmy w dziejach.

Dla warszawian drugie miejsce to najlepszy wynik w historii. Natomiast dla Antigi był to ostatni mecz w roli szkoleniowca ONICO. W przyszłych rozgrywkach zastąpi go Andrea Anastasi.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Onico Warszawa 3:1 (25:22, 19:25, 32:30, 25:19)

Stan rywalizacji: 3:0 dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

ZAKSA: Rafał Szymura, Mateusz Bieniek, Benjamin Toniutti, Sam Deroo, Łukasz Wiśniewski, Łukasz Kaczmarek - Paweł Zatorski (libero) - Aleksander Śliwka, Przemysław Stępień, Brandon Koppers.

ONICO: Graham Vigrass, Maciej Muzaj, Piotr Łukasik, Andrzej Wrona, Antoine Brizard, Nikołaj Penczew - Damian Wojtaszek (libero) - Mateusz Janikowski.

