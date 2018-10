Zakopali kapsułę czasu. Listy, zdjęcia i przepis na pączki

Informacje

"Warszawska księga wolności" z wpisami tysięcy warszawiaków, flaga i mapy Warszawy, list Jana Pawła II o wolności, a także receptura na pączki - to tylko niektóre z rzeczy, jakie za sto lat odnajdą przyszli mieszkańcy stolicy w zakopanej w sobotę kapsule czasu.

Wydarzenie było częścią festiwalu "Przestrzeń wolności", przygotowanego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Metalowa kapsuła czasu ma metr wysokości i 40 centymetrów średnicy. Została zakopana w sobotę u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej.

"Mam nadzieję, że będę wtedy żyła"

Informacje "100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości" - Przyroda, nasze otoczenie to jest odpowiedzialność za nasz wspólny dom - mówił w niedzielę wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Tego dnia w... WIĘCEJ »

W uroczystości zakopania kapsuły uczestniczyła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która przypomniała, że otworzenie kapsuły jest planowane na 200-lecie niepodległości Polski w roku 2118.

- Statystycznie rzecz biorąc raczej my tego już nie doczekamy. Natomiast to, co było bardzo wzruszające, to w tej Księdze Wolności był taki piękny rysunek pięciolatki i podpis: Mam nadzieję, że będę wtedy żyła. I tu jest szansa - żartowała prezydent. Powiedziała, że dzięki kapsule przyszli warszawiacy będą mogli lepiej poznać stolicę sprzed wieku.

W kapsule umieszczono "Warszawską Księgę Wolności", do której w ostatnich miesiącach warszawiacy mogli się wpisywać, a także zamieścić w niej zdjęcie lub rysunek. Księgę otwiera "Przesłanie dla przyszłych pokoleń. Warszawa ¦ Stolica Wolności 1918-2018-2118". W przesłaniu tym przypomniano, że po roku 1918 Polacy dwukrotnie tracili wolność.

"Dlatego tak bardzo się cieszymy, że możemy zwrócić się do Was — naszych następców — ze stolicy Polski suwerennej. W 1918 roku Warszawa była symbolem odradzającej się państwowości i nadziei na pomyślny rozwój. W 2018 roku Warszawa jest europejskim, nowoczesnym, wolnym i otwartym miastem. Życzymy Wam, abyście w roku 2118 przeczytali te słowa w Warszawie, z której jesteście dumni; ze stolicy Polski niepodległej w pokojowej Europie, demokratycznej, tolerancyjnej, nowoczesnej, zamożnej i dzielącej się dobrobytem" - napisano w przesłaniu.

Przepis na pączki

Do kapsuły włożono także m.in. partyturę i nagranie zwycięskiego "Warszawskiego poloneza dla Niepodległej", flagę i mapy Warszawy, Warszawską Kartę Miejską i publikację informacyjną o stolicy. Przyszli mieszkańcy Warszawy w kapsule odnajdą również koszulkę i numer startowy tegorocznego Biegu Niepodległości, list Jana Pawła II o wolności oraz fotografie projektu "Portret rodzinny na 100-lecie" (140 portretów rodzin warszawskich, autorstwa Filipa Ćwika). W kapsule znalazło się również miejsce na body "Jestem z Ciebie dumna", jakie otrzymują nowo narodzeni warszawiacy, a także na recepturę pączków Cukierni Zagoździńskich przy ul. Górczewskiej.

Na warszawiaków, którzy w sobotę uczestniczyli w zakopaniu kapsuły, czekały liczne atrakcje, nawiązujące zarówno do przeszłości, jak ukazujące perspektywy rozwoju stolicy.

Zgromadzeni wysłuchali koncertu trzech tenorów, którzy na balkonie hotelu Bristol zaśpiewali m.in. piosenki Jana Kiepury. Na Krakowskim Przedmieściu można było spotkać orkiestry dęte, teatry uliczne, a także obejrzeć zabytkowe samochody i autobusy. W Domu Spotkań z Historią w Starym Kinie można było obejrzeć prezentacje ilustrowane bogatym materiałem filmowym. Festiwal zakończy się wieczornym koncertem na pl. Zamkowym z udziałem gwiazd polskiej estrady oraz wspólnym śpiewaniem widzów.

Zdjęcie główne: PAP/Rafał Guz

PAP/kz/mś