Zakończyły się utrudnienia po maratonie

Informacje



O godzinie 9 kilka tysięcy biegaczy wyruszyło na trasę Orlen Warsaw Marathon. Ponad dwie godziny później pierwsi dotarli do mety. Sportowe święto biegaczy to wyzwanie dla kierowców i pasażerów komunikacji. Utrudnienia relacjonowaliśmy na tvnwarszawa.pl.

16.05 Jak czytamy w komunikacie ZTM, otwarte zostało Wybrzeże Szczecińskie.

Autobusy linii 102 wracają na swoją trasę. Do końca dnia na objazdach zostają linie 125, 146, 147 i 202.

14.55 ZTM informuje, że otwarte dla komunikacji miejskiej zostają ulice: Krakowskie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasińskich – Bonifraterska – Konwiktorska –Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zach.) – Wybrzeże Kościuszkowskie (jezdnia zach.).

Nadal nieprzejezdne są: most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie i część Sokolej.

Autobusy linii 125, 146, 147, 202 kierowane są na objazdy. Linie 105, 111, 116, 118, 127, 128, 175, 178, 180, 185, 222, 227, 503 i 518 wracają na swoje trasy.

14.28 - Jedyne utrudnienia, których mogą spodziewać się kierowcy, są jeszcze na moście Świętokrzyskim i w okolicach Stadionu Narodowego. Wciąż trwa usuwanie barierek z Wisłostrady - mówi Węgrzynowicz.

14.20 Reporter tvnwarszawa.pl informuje, że na Wisłostradzie są już służby, które usuwają barierki z trasy.

14.15 - Ostatni biegacze są w okolicy mostu Gdańskiego na Wisłostradzie i biegną w kierunku Powiśla - relacjonuje Węgrzynowicz.

14.12 Obecnie największe utrudnienia czekają na kierowców przy moście Śląsko-Dąbrowskim (wjazdy i zjazdy). - Są tu jeszcze biegacze. Policjanci blokują wjazdy i zjazdy z mostu na Wisłostradę - przekazuje nasz reporter.

Zaznacza, że Wisłostrada blokuje się bardziej niż zazwyczaj o tej porze. Kierowcy stoją również w korku na moście.

14.09 Węgrzynowicz dodaje, że dla kierowców dostępny jest już również most Łazienkowski ze wszystkimi jego wjazdami i zjazdami.



14.00 Jak relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, na Mokotowie bieg dobiegł końca. - Przejechałam się okolicą i po wyścigu tutaj nie ma śladu. Ulica Sobieskiego jest przejezdna, Czerniakowska tak samo - mówi.

Ponadto, nasz reporter przypomniał, że regulamin ustala limit biegu na 5 godzin i 30 minut: - Więc o 14.30 już nikogo nie powinno być na trasie.

13:57 Zgodnie z komunikatem ZTM, otwarte dla komunikacji zostają ulice: Czerniakowska (jezdnia zach.) – Solec (jezdnia zach.) – Wioślarska (jezdnia zach.) – Wybrzeże Kościuszkowskie (jezdnia zach.) – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska.

Linie 107, 108, 141, 159, 166, 171 i 187 wracają na swoje trasy.

13.42 Przywrócono przejazd ulicą Spacerową w kierunku Puławskiej.



13.30 Jak przekazuje ZTM, w pełni otwarty jest już kolejny odcinek biegu: Rozbrat – Myśliwiecka – Agrykola – Hopfera – Piękna – Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Puławska (jezdnia wsch.) – Idzikowskiego – Sobieskiego (jezdnia wsch.) – Belwederska (jezdnia wsch.) – Gagarina (jezdnia płn.).

Autobusy linii 102, 105, 107, 108, 111, 116, 118, 125, 127, 128, 141, 146, 147, 159, 162, 166, 171, 175, 178, 180, 185, 187, 202, 222, 227, 503 i 518 pozostają na objazdach.

Zablokowana jest Spacerowa w kierunku Puławskiej. Linie 119, 131, 167, 168, 501, 519 i 522 kursują przez ulicę Dolną.

13.13 - Największe utrudnienia są wciąż w ścisłym centrum. Z Wisłostrady nie można zjechać w prostopadłe uliczki Powiśla - podaje reporter tvnwarszawa.pl.

13.00 ZTM informuje, że lada chwila zostanie przywrócona do ruchu komunikacja miejska na kolejnym odcinku biegu: Rozbrat – Myśliwiecka – Agrykola – Hopfera – Piękna – Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Puławska (jezdnia wsch.) – Idzikowskiego – Sobieskiego (jezdnia wsch.) – Belwederska (jezdnia wsch.) – Gagarina (jezdnia płn.).



12.45 Trwa dekoracja polskich zawodników. Pierwsze miejsce zajął Marcin Chabowski, drugi był Mariusz Giżyński - 2 godziny, 13 minut i 25 sekund, a trzecia lokata należy do Adama Nowickiego - czas: 2 godziny, 13 minut i 28 sekund.



11.40 ZTM przypomina, że uczestnicy maratonu mogą dziś bezpłatnie korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego w granicach 1. strefy biletowej. Podstawą do bezpłatnego przejazdu jest czerwony numer startowy.

11.35 W rywalizacji kobiet najlepszą z Polek była Aleksandra Lisowska z czasem 2 godzin, 35 minut i 55 sekund.

11.30 Najszybszą kobietą Orlen Warsaw Marathon została Kenijka Sheila Jerotich z czasem 2 godziny, 26 minut i 6 sekund. Jako druga na metę dotarła Antonina Kwambai z Kenii w ciągu 2 godzin, 27 minut i 43 sekund. Trzecia była Nina Savina z Białorusi z czasem 2 godzin, 29 minut i 6 sekund.



11.25 Strona praska jest odblokowana, natomiast utrudnienia nadal obejmuję miasto po stronie śródmiejskiej. - Kierowcy mają już do dyspozycji zjazdy z mostu Łazienkowskiej na Wał Miedzeszyński i Wybrzeże Szczecińskie. Biegacze nadal są na ulicy Czerniakowskiej, co powoduje utrudnienia, bo nie można skręcić w ulice Powiśla, ani na trasę i most Łazienkowski - mówi reporter tvnwarszawa.pl.

Najlepszy Polak Marcin Chabowski fot. PAP/Leszek Szymański

11.15 Jak informuje ZTM, otwierane są kolejne ulice: Wał Miedzeszyński (jezdnia wschodnia) – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Fieldorf Nila” (jezdnia wschodnia) – Wał Miedzeszyński (jezdnia południowa).

Autobusy linii 102, 105, 107, 108, 111, 116, 118, 119, 125, 127, 128, 130, 131, 138, 141, 146, 147, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 195, 202, 218, 222, 227, 501, 503, 518, 519 i 522 kursują trasami objazdowymi.

Linie 117, 123, 213, 219, 507 i 509 wracają na trasy podstawowe.

11.13 Pierwszy Polak, który najszybciej dotarł na metę, to Marcin Chabowski. Jego czas to 2 godzin, 13 minut i 10 sekund.

11.11 Pierwsi biegacze docierają na metę. Zwycięzcą maratonu został Regasa Mindaye Bejiga z Etiopii z czasem 2 godzin, 9 minut i 41 sekund. Drugi był Ezekial Kemboi Omullo z Kenii, który pokonał maraton w ciągu 2 godzin, 9 minut i 48 sekund. Jako trzeci na metę dotarł Werkuneh Aboye z Etiopii w czasie 2 godzin, 10 minut i 41 sekund.

Regasa Mindaye Bejiga fot. PAP/Leszek Szymański



11.04 Czołówka biegu zbliża się do mety. Dwóch zawodników - Etiopczyk i Kenijczyk - jest już na 40. kilometrze trasy, w okolicy ronda Waszyngtona.

10.30 Czołowa trójka zawodników jest już na ulicy Czerniakowskiej. - Jeden pas jezdni w kierunku Wilanowa jest wyłączony. Ruch odbywa się dwoma pasami - przekazuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

10.05 ZTM informuje, że otwarty dla komunikacji zostaje odcinek: al. Poniatowskiego – al. Waszyngtona – Kinowa – Zbaraska i Międzyborska.

Linie autobusowe: 102, 105, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 138, 141, 146, 147, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 195, 202, 213, 218, 219, 222, 227, 501, 503, 507, 509, 518, 519 i 522 nadal kursują na objazdach.

Linie 135, 158, 517 i 521 wracają na trasy podstawowe.

Maratończycy przy Stadionie Narodowym fot. PAP/Leszek Szymański

10.04 Na mecie są już zwycięzcy towarzyszącego maratonowi biegu na 10 kilometrów. Cały czas docierają kolejni biegacze.

9.55 Zablokowany jest zjazd z mostu Łazienkowskiego na Wybrzeże Szczecińskie i Wał Miedzeszyński. - Wielu kierowców próbuje dyskutować z policjantami, zatrzymując się na trasie i blokując ruch - przekazuje nasz reporter. Jak dodaje, policja przekazała mu, że za chwilę będą ściągane barierki blokujące most Poniatowskiego i ruch zostanie tam przywrócony.

9.52 Jak informuje Węgrzynowicz, biegacze są już na ulicach Gocławia i Saskiej Kępy.



9.49 - Tramwaje wracają na swoje trasy w ciągu Alej Jerozolimskich, alei Waszyngtona i alei Zielenieckiej - informuje reporter tvnwarszawa.pl.



9.48 Najszybsi zawodnicy są już na moście Świętokrzyskim.

9.47 Jak informuje nas komisarz Ewa Szymańska-Sitkiewicz z sekcji prasowej policji, maraton przebiega spokojnie. - Policja zabezpiecza teren przyległy do imprezy - dodaje.

9.30 Jak przypomina ZTM, dla autobusów na trasach objazdowych pierwszy przystanek obowiązuje jako stały, zaś na pozostałych zatrzymują się "na żądanie". Dodatkowo stałymi przystankami są Muranów 01 i Pl. Na Rozdrożu 08.

9.00 Ruszyli!

1/7 Biegacze na Czerniakowskiej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/7 Jeden pas ruchu wyłączony na Czerniakowskiej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/7 Czołowa trójka na ulicy Czerniakowskiej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/7 Biegacze na trasie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/7 Maratończycy ruszyli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 6/7 Maratończycy ruszyli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 7/7 Maratończycy ruszyli fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl















8.57 Biegacze już na starcie, ostatnie podskoki i krótkie rozmowy przed startem.

8.40 Aleja Stanów Zjednoczonych i Trasa Łazienkowska są jeszcze przejezdne. Jak zaznacza nasz reporter, nie można jednak zjeżdżać w ulice Saskiej Kępy i Wybrzeże Szczecińskie. - Możliwe jest zawracanie z wykorzystaniem wjazdów i zjazdów na Trasie Łazienkowskiej przy Wisłostradzie - mówi Węgrzynowicz.

I dodaje: - Na wszystkich miejscach, gdzie policjanci blokują miejsca do wjazdu na trasę biegu, zatrzymują się kierowcy, którzy mają wątpliwości co do tego, jak dojadą. Na szczęście, ruch jest jeszcze bardzo mały.

8.30 ZTM: "Zamknięta dla komunikacji zostaje trasa biegu: Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Puławska (jezdnia wsch.) – Idzikowskiego – Sobieskiego (jezdnia wsch.) – Belwederska (jezdnia wsch.) – Gagarina (jezdnia płn.)". Na objazdy skierowano linie:

102, 105, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 135, 138, 141, 146, 147, 158, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 195, 202, 213, 218, 219, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 509, 517, 518, 519, 521, i 522.

8.30 Na most Poniatowskiego nie wjadą także kierowcy. - Zamknięty jest wjazd na most Poniatowskiego w kierunku Pragi od strony Wisłostrady. Z ruchu została wyłączona również aleja Waszyngtona - mówi Węgrzynowicz.

1/7 Barierki na Wisłostradzie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/7 Policja blokuje zjazd z mostu Łazienkowskiego fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/7 Zablokowany zjazd z mostu Łazienkowskiego fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/7 Aleja Waszyngtona przy Międzynarodowej fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/7 Policja blokuje wjazd na trasę biegu fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 6/7 Zablokowany wjazd na most Poniatowskiego fot. tvnwarszawa.pl 7/7 Wał Miedzeszyński zamknięty fot. tvnwarszawa.pl













8.20 Nie da się przejechać tramwajem przez most Poniatowskiego. "Zamknięte dla ruchu tramwajowego Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, al. Poniatowskiego i al. Waszyngtona" - podaje ZTM. Na trasy objazdowe skierowano linie numer: 7, 9, 22, 24 i 25.

8.15 Jeszcze przed startem maratończyków rozpoczęły się pierwsze poważne utrudnienia. - Wał Miedzeszyński w stronę centrum został zamknięty. Już przy Trasie Siekierkowskiej policjanci kierują na most, nie da się dojechać do ulicy gen. Fieldorfa "Nila" - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.







Tegoroczna 42-kilometrowa trasa różni się od tej z poprzedniej edycji i przebiega głównie przez Pragę Południe, Mokotów i Śródmieście (w małej części również przez Żoliborz). PISZEMY O NIEJ SZCZEGÓŁOWO TUTAJ

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Najdłużej będą się utrzymywać w rejonie Stadionu Narodowego. W godzinach 6.30-16.00 zamknięte będą obie jezdnie Wybrzeża Szczecińskiego, na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do mostu Poniatowskiego. To w tym miejscu zlokalizowano będzie start biegu. Jak deklarują organizatorzy, utrudnienia mają potrwać maksymalnie do godziny 16. Limit czasu dla zawodników to 5 godzin i 30 minut od strzału startera.

Trasa Orlen Warsaw Marathon fot. Urząd Miasta

mp/b