Informacje

O śmierci Brylewskiego poinformowała rodzina fot. Wikipedia CC BY SA



Poznaliśmy wstępne wyniki sekcji zwłok Roberta Brylewskiego. Jednak dopiero za kilka miesięcy prokuratura będzie wiedziała, czy na śmierć muzyka miało wpływ styczniowe pobicie na Pradze.

- Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci mężczyzny była niewydolność krążeniowo-oddechowa - informuje nas Renata Mazur z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Przyznaje przy tym, że tak ogólnie określone przyczyny zgonu są podawane w znakomitej większości podobnych przypadków. Szczegóły są na razie nieznane. - Bezpośrednie przyczyny śmierci otrzymamy w protokole posekcyjnym. Ten otrzymamy za dwa-trzy miesiące - dodaje.

Zarzut może się zmienić

Robert Brylewski zmarł 3 czerwca. Kilka miesięcy wcześniej, w nocy z 27 na 28 stycznia, został pobity przy Targowej. Doznał wówczas szeregu obrażeń, w wyniku których trafił do szpitala. Później wracał do niego kilkukrotnie.

- Po otrzymaniu szczegółowych wyników sekcji zwłok będziemy w stanie ocenić, czy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy ze zdarzeniem ze stycznia - podaje Renata Mazur.

Podejrzany o zaatakowanie muzyka, 41-letni Tomasz J., został zatrzymany jeszcze w styczniu i do dziś przebywa w areszcie. Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą od trzech do 15 lat więzienia. Jeśli jednak sekcja wykaże, że pobicie miało bezpośredni wpływ na śmierć Brylewskiego zarzut dla 41-latka może zmienić się na spowodowanie śmierci.

Według nieoficjalnych informacji tvnwarszawa.pl, w tle przestępstwa jest transakcja mieszkaniowa. Osoba bliska Brylewskiemu kupiła mieszkanie od członka rodziny Tomasza J. Prokuratura nie bierze jednak tego pod uwagę jako ewentualny motyw przestępstwa, bo motyw, według śledczych, pozostaje nieznany. Obecnie trwa obserwacja sądowo-psychiatryczna podejrzanego.

Gitarzysta, kompozytor, legenda

Urodzony w 1961 roku Robert Brylewski był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów. Od lat 70. współtworzył lub brał udział w kilkunastu projektach muzycznych, z którymi wydał łącznie kilkadziesiąt płyt. Bliski był mu nie tylko punk rock, ale także reggae i muzyka elektroniczna. Był członkiem zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Armia czy Izrael. Zmarł w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej przy Szaserów.

O śmierci Brylewskiego poinformowali na Facebooku jego bliscy. "Z wielkim żalem powiadamiamy, że dziś rano, po kilkutygodniowej śpiączce, spowodowanej ciężkim urazem zmarł Robert Brylewski. Nasz tata, partner, syn, przyjaciel, dowódca naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Rodzina".

Podziel się: Bądź na bieżąco:









kz/b