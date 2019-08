Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim przez sinice

Informacje

W Jeziorku Czerniakowskim znów sinice fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Nie można kąpać się w Jeziorku Czerniakowskim ze względu na zakwit sinic - poinformował w poniedziałek Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów.

Zakaz kąpieli ze względu na sinice obowiązuje od 29 lipca.

Wciąż są problemy w kąpielisku

"Informacja ta została przekazana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, która po przeprowadzeniu kontroli wydała decyzję o zakazie kąpieli" - przekazała zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów, Agnieszka Macheta.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie wydał 1 sierpnia oświadczenie, że woda w kąpielisku Jeziorko Czerniakowskie wciąż nie jest przydatna do kąpieli. Oceny dokonano na podstawie wyniku badania próbki wody pobranej 31 lipca.

Jak poinformował na swojej stronie Główny Inspektorat Sanitarny, kolejne badanie zaplanowano na 6 sierpnia. Może ono jednak odbyć się wcześniej.

Jak wskazała Macheta, pracownicy OSiR Mokotów zostali zobligowani do wykonywania kontroli oraz o informowaniu Administracji Ośrodka o powiększaniu się lub zmniejszaniu przebarwienia wody.

"Badania wody wykonywane są przez laboratorium posiadające akredytację i zlecane w przypadku polepszenia oceny wizualnej wody" - podkreśliła.

Sinice niebezpieczne dla człowieka

To już kolejny raz w tym sezonie, obowiązuje zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim.

Wykwitom sinic sprzyja duże nasłonecznienie, wysoka temperatura wody oraz brak silnego wiatru. Wytwarzają one niebezpieczne toksyny, dlatego należy wystrzegać się kąpieli w wodzie, gdzie są obecne. Jeśli jednak się na to zdecydujemy, to musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi między innymi porażeniem mięśni.



"Inne zanieczyszczenia" z Jeziorku CzerniakowskimTomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

PAP/em