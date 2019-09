Informacje

Nowa droga rowerowa przy ulicy Puławskiej została zamknięta na czterokilometrowym odcinku. Jak tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich, chodzi o bezpieczeństwo.

O wyłączeniu z użytkowania ścieżki poinformował nas Krystian. "Jest to dość spore utrudnienie, bo codziennie z tej drogi korzystają setki osób. Dodatkowo, postawione bariery, paradoksalnie, zamiast wspomóc bezpieczeństwo, to stanowić zaczęły zagrożenie, bo raz, że rowerzyści nie mogąc jechać drogą rowerową, muszą zdecydować, czy wyjechać na ruchliwą ul. Puławską, czy łamać przepisy i jechać chodnikami" - napisał na Kontakt 24.

Argumenty za wyłączeniem

Skontaktowaliśmy się z Zarządem Dróg Miejskich. Jak wyjaśniła nam Karolina Gałecka, ścieżka rowerowa formalnie nie została jeszcze ukończona.

- W trakcie kontroli inspektorzy ZDM stwierdzili brakujące elementy organizacji ruchu, które znajdowały się w projekcie - poinformowała rzeczniczka drogowców. I dodała, że chodzi między innymi o barierki oraz oznakowanie poziome i pionowe na odcinku od Mysikrólika do Domaniewskiej.

- Zdajemy sobie sprawę, że to utrudnienie dla cyklistów, ale za wyłączeniem przemawiają dwie rzeczy -kontynuowała. Pierwsza to konieczność zamontowania brakujących znaków. Drugą sprawą są kwestie związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością.

- Gdyby zdarzył się wypadek czy kolizja w momencie poruszania się ścieżką przez rowerzystę, odpowiedzialność będzie ponosić wykonawca i inwestor - wyjaśniła przedstawicielka ZDM. I dodała, że w przeszłości dochodziło do podobnych przypadków. - Takich jak opisywany przez tvnwarszawa.pl przypadek rolkarki - zauważyła.

Jak przyznała, utrudnienia mogą potrwać kilka tygodni.

Najdłuższa trasa rowerowa

Modernizowana ścieżka to fragment 15-kilometrowej drogi dla rowerzystów, ciągnącej się od ulicy Domaniewskiej do granic miasta, czyli do ulicy Kuropatwy. Prace rozpoczęły się pod koniec 2017 roku i trwały cały ubiegły rok, aż do teraz.

- Jeśli chodzi o długość trasy, to takiej inwestycji jeszcze nie było w historii miasta. To jest najdłuższa trasa rowerowa - wyliczał Mikołaj Pieńkos z ZDM.

Prace objęły nie tylko infrastrukturę dla rowerzystów. Oprócz budowy drogi rowerowej, przeprowadzono remonty chodników, sygnalizacji świetlnej, posadzono drzewa i uporządkowano zieleń.



