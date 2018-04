Informacje

Obrazy zostały zabezpieczone ksp

Stołeczni policjanci, działając wspólnie z resortem kultury, odnaleźli i zabezpieczyli obrazy - najprawdopodobniej zagrabione w czasie wojny z Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest wśród nich między innymi dzieło Józefa Pankiewicza.

W styczniu policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Stołecznej Policji odnaleźli w jednej z kolekcji prywatnych obraz autorstwa Józefa Pankiewicza funkcjonujący pod dwoma tytułami: "Martwa natura z araukarią" lub "Ananas". Przez blisko 80 lat jego los był nieznany, a obiekt figurował w bazie strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Będzie ekspertyza

- Teraz obraz zostanie poddany szczegółowej ekspertyzie. Wszystko wskazuje na to, że stanowi on stratę wojenną Muzeum Narodowego w Krakowie i dzięki funkcjonariuszom ma szansę powrócić na swoje miejsce - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.Kolejne dwa dzieła, najprawdopodobniej również zagrabione w czasie II wojny światowej z Muzeum Narodowego w Krakowie, stołeczni kryminalni zabezpieczyli w marcu w warszawskich domach aukcyjnych dzięki informacjom z MKiDN. Chodzi o obrazy: "Pejzaż z okolic Neapolu" Iwana Trusza oraz "Portret Prezydenta Ignacego Mościckiego" Kazimierza Pochwalskiego.Wstępna weryfikacja przeprowadzona przez przedstawicieli resortu kultury oraz pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie potwierdziła ich autentyczność. Dalsze badania pozwolą ostatecznie rozstrzygnąć, czy to dzieła zaginione podczas II wojny światowej.Śledztwo w tej sprawie nadzorują dwie prokuratury rejonowe Warszawa–Śródmieście oraz Warszawa Śródmieście–Północ.Jak zapewniają funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, od lat poszukują dzieł sztuki, które padły ofiarą wojennych rabunków czy współczesnych kradzieży. Współpracują w tym zakresie między innymi z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także z galeriami oraz osobami prywatnymi.

PAP/kz/pm