Zadzwonił z Francji, wywołał alarm bombowy w szpitalu. Aresztowany

11 maja Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie podał na Twitterze, że służby sprawdzają teren po anonimowym telefonie o podłożeniu ładunku wybuchowego. W tym czasie w WIM przebywał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Ewakuowano kilka oddziałów, w tym pacjentów objętych intensywną opieką medyczną. - Natychmiast na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe, w tym policyjni pirotechnicy, którzy po ewakuacji pacjentów z budynku przystąpili do sprawdzenia szpitala – powiedziała Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.Alarm okazał się fałszywy. Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw ustalili, że dwa połączenia z informacją o bombie wykonał 46-letni Janusz Cz., przebywający we Francji.- Kiedy mężczyzna przyjechał do Polski, został natychmiast zatrzymany. W toku wykonywanych czynności procesowych przy 46-latku został zabezpieczony telefon komórkowy, z którego 11 maja łączono się ze szpitalem – poinformowała Adamus.

Janusz Cz. usłyszał zarzut z artykułu 224a Kodeksu karnego, czyli wywołania fałszywego alarmu bombowego. Grozi mu za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.



- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, w których wskazał motywację, jaką kierował się, telefonując. Będziemy weryfikować, czy ta motywacja jest zgodna z faktyczną – powiedział Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.



Argumentując surową karą, jaka grozi 46-latkowi, a także wysoką szkodliwością społeczną czynu i tym, że mężczyzna mógł narazić pacjentów szpitala na utratę zdrowia, prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Wskazała też, że Janusz Cz. nie ma w Polsce stałego adresu zamieszkania.



W czwartek sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące.

