Pomoc dla dłużników z budynków komunalnych (zdjęcie ilustracyjne) fot. tvn

Od poniedziałku mieszkańcy mogą składać wnioski o umorzenie części długów za czynsz w lokalach socjalnych i komunalnych. Ratusz zapewnia, że raty na spłatę pozostałego zadłużenia będą dobierane elastycznie, a na pokrycie zobowiązań będzie nawet 10 lat.

Jak podkreślili urzędnicy, przy spłacie części zadłużenia, pozostała jego część zostanie umorzona. Program ma być zachętą finansową dla mieszkańców, którzy chcieliby przy wsparciu ze strony miasta rozwiązać problem zadłużenia.

Zainteresowani pomocą warszawiacy mogą składać wnioski w urzędach dzielnic lub Zakładach Gospodarowania Nieruchomościami.

Pogram zaplanowano na lata 2019-2030.

Umorzą nawet 60 procent długu

Ratusz opisał, jakie są warunki umorzenia długu: jeśli najemca spłaci 40 procent zadłużenia w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania porozumienia, to umorzenie pozostałych 60 procent długu nastąpi po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz. Natomiast przy spłacie 60 procent zadłużenia w ratach (do pięciu lat przy długach do 10 tysięcy złotych i w ciągu nawet 10 lat przy ponad 10 tysiącach zadłużenia) zostanie umorzone 40 procent długu.

Pomoc mogą uzyskać ci mieszkańcy, którzy mają dług w opłatach za mieszkania komunalne i socjalne. Co ważne, dotyczy to tylko tych osób, które na dzień 31 grudnia 2018 roku miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.

Miasto skierowało trzeci wariant programu do warszawiaków, którzy w mieszkaniach komunalnych mają jeszcze ogrzewanie elektryczne. Jeśli głównym źródłem ciepła w mieszkaniu jest energia elektryczna, mieszkańcy mogą mieć anulowane 60 procent długu przy spłacie 40 procent należności (do pięciu lat przy zadłużeniu do 10 tysięcy złotych i w ciągu 10 lat przy wyższej kwocie).

Nie będą dziedziczyli długu

Oprócz tego, uchwała przewiduje podział długu na osoby zajmujące jeden lokal. Urzędnicy nazywają to rozwiązanie "spłacaniem długów z solidarną odpowiedzialnością". Chodzi o to, aby mieszkańcy nie dziedziczyli długów czynszowych po rodzicach czy partnerach. W takich przypadkach lokator spłaci tylko swoją część zadłużenia, bo dług zostanie podzielony na kilka osób, w zależności od tego, kiedy i ile osób mieszkało razem, gdy zaczęły narastać zaległości w opłatach. W takim przypadku osoba musi spłacić tylko swoją część długu w 60 procentach, a ze spłaty pozostałej części, po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie zwolniona.

Urzędnicy podkreślają, że nowa forma częściowej spłaty i umorzenia długów może stać się istotną pomocą dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które nie są w stanie samodzielnie spłacić całości zadłużenia, ale podołają spłacie jego części. "Pozwoli to na stabilizację życiową tych mieszkańców, a w niektórych przypadkach ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych)" - czytamy w komunikacie ratusza.

Urzędnicy szacują też, że nową formą pomocy może być zainteresowanych kilka tysięcy warszawiaków.

Coraz mniej dłużników

Przy okazji miasto przypomniało, że w 2015 roku wprowadziło program restrukturyzacji długów, do którego przystąpiło trzy tysiące osób. Wpływy do budżetu miasta z tytułu wpłat bieżących i rat dokonane przez uczestników programu po ponad trzyletnim okresie wyniosły 64,3 milionów złotych. Program kończy się w grudniu tego roku.

Od 2014 roku mieszkańcy lokali komunalnych mogą odpracować długi czynszowe (1,6 tysięcy porozumień i zmniejszenie zadłużenia o ponad 2,5 miliona złotych). Osobę, która zaczyna mieć kłopoty z płaceniem czynszu, urzędnicy informują o możliwości ubiegania się o obniżkę czynszu, dodatek mieszkaniowy, czy też o zamianę mieszkania na mniejsze - z niższym czynszem. "Pomoc lokatorom daje widoczne efekty - w Warszawie zmniejsza się liczba dłużników; w 2018 roku w stosunku do 2011 roku – o ponad 15 tysięcy" - podkreślają urzędnicy.

Systemowe rozwiązanie

I dodają, że jako pierwsi wprowadzili systemowe rozwiązania pomagające mieszkańcom budynków dekretowych - od 2017 roku udzielili pomocy 3,5 tysiąca rodzinom. W zależności od sytuacji życiowej, wieku, dochodów, mieszkańcy z budynków zwróconych otrzymują lokale komunalne (w tym zamienne w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i socjalne), czy mieszkania wybudowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego z udziałem finansowym miasta dla osób o wyższych dochodach.

