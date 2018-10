Zadeklarował bezpartyjność i wsiadł do autobusu PiS-u

Informacje

Najpierw ogłosił, że rezygnuje z członkostwa w Solidarnej Polsce i jest kandydatem bezpartyjnym. Chwilę później wszedł do autobusu w barwach Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnicy zarzucają Patrykowi Jakiemu niekonsekwencję a ten tłumaczy, że do samochodu Platformy też by wsiadł, jeżeli zapewniłoby to finansowanie ważnych dla stolicy inwestycji.

W czasie "Debaty warszawskiej" wyjął pismo, którym zrezygnował z przynależności partyjnej. Tuż po niej wsiadł do autobusu w barwach Prawa i Sprawiedliwości. Dzień po - na konferencji prasowej - znowu mówił o porzuceniu legitymacji Solidarnej Polski. Wówczas dziennikarze zapytali, dlaczego nadal jeździ partyjnym autobusem i poprosili, by odniósł się do komentarzy konkurentów zarzucających mu niekonsekwencję.

Zdjęcie ilustrujące incydent pojawiło się na Twitterze. "Jaki pogubił się w swojej kampanii i próbuje chwytać się rożnych sztuczek, które i tak pokazują na końcu, że jest zwykłym picerem #JakiWstyd W #DebataWarszawska wystąpił ze swojej partii Solidarna Polska, żeby po debacie wsiąść do autobusu PiS i odjechać" – napisał Sławomir Neumann, poseł PO.

"Na tym polega bezpartyjna prezydentura"

- Mam nadzieję, że nie ma sprzeczności z tym, że można być bezpartyjnym prezydentem, można być bezpartyjnym prezydentem, a jednocześnie można skutecznie zabiegać o inwestycje rządowe. Mi bardzo na tym zależy. Jestem silnie przekonany, właśnie dlatego, że mimo że już złożyłem deklarację partyjną, i nie należę do żadnej partii, to mam dobre relacje z ministrami rządu Zjednoczonej Prawicy i chcę to wykorzystać z pożytkiem dla Warszawy. Te wszystkie niuanse nie mają znaczenia – odpowiedział Patryk Jaki.

Czy krążące w mediach społecznościowych zdjęcie z autokarem w barwach Prawa i Sprawiedliwości to wypadek przy pracy? – dopytywał dziennikarz. Kandydat na prezydenta odpowiedział stanowczo: nie.

- Jeżeli w przyszłości okaże się tak, że politycy związani kiedyś z Platformą, na przykład będzie samochód w kolorach Platformy, i jeżeli na chwilę wejdę do tego samochodu i to zapewni finansowanie ważnych inwestycji dla Warszawy, to ja będę na to otwarty – dodał.

Jak ocenił Jaki, na tym polega "prezentera bezpartyjna, prezydentura dla wszystkich".

Kandydat był dopytywany przez dziennikarzy, czy w razie przegranych wyborów wróci do Solidarnej Polski, czy może wstąpi do PiS.

- Nie mam na razie takich planów, bo jestem silnie przekonany, że zostanę prezydentem Warszawy - powiedział Jaki.

Konkurenci krytykują

Deklaracja Patryka Jakiego nie przekonuje również innych kandydatów na fotel prezydenta w warszawskim ratuszu. - Patryk Jaki udaje, że nie jest pisowcem, że w ogóle z PiS-em nie ma nic wspólnego, że Kaczyńskiego nie zna. No ludzie, kto się na to nabierze - komentował po debacie Andrzej Rozenek, kandydat SLD.

- Mam 64 lata i na plewy nie dam się nabrać - mówił stanowczo Jan Potocki z Komitetu Wyborczego II RP.

Z kolei Paweł Rabiej z Nowoczesnej deklarację Patryka Jakiego odbiera jako "trik wyborczy". - To kolejne nałożenie maski, żeby wprowadzić warszawiaków w błąd, żeby pokazać, że Patryk Jaki jest kimś innym niż jest w rzeczywistości – powiedział.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości bronią jednak decyzji Patryka Jakiego. Twierdzą, że to konsekwencja jego wizji, a w sprawie poparcia Zjednoczonej Prawicy nic się nie zmieniło.

kz/mś