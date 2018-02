Zabudowa jordanka przy Szarej. Decyzja na "tak" uchylona

Informacje

"Ponowne rozpatrzenie"

"Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję o warunkach zabudowy parku (dawnego ogrodu jordanowskiego) przy ul. Szarej / Rozbrat - części Parku im. Rydza-Śmigłego. To tam chciał budować apartamentowce Maciej M. (biznesmen zatrzymany w związku z reprywatyzacją - red.)" - poinformował Karol Perkowski ze stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

Sekretariat SKO potwierdził nam, że wydano taką decyzję. Dotyczy warunków zabudowy wydanych w marcu ubiegłego roku przez urząd dzielnicy. Śródmiejski ratusz uzgodnił wówczas, że można w tej lokalizacji postawić trzy budynki ("wuzetka" niczego nie przesądza, ale otwiera inwestorowi drogę do ubiegania się o pozwolenie na budowę), a pobliskie wspólnoty samorządowe i aktywiści tę decyzję zaskarżyli.

Skład sędziowski SKO zdecydował o"uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia". W praktyce oznacza to, że sprawa wraca do śródmiejskiego urzędu.

Od dzielnicy chcieliśmy dowiedzieć się, jakie dokładnie otrzymali uzasadnienie i co zamierzają dalej w tej sprawie zrobić. "Zarząd Dzielnicy Śródmieście w najbliższym czasie przystąpi do ponownego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku" - napisał nam rzecznik.

I zapowiedział, że prześlę jeszcze uzasadnienie.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, Maciej M. po odzyskaniu terenu przy Szarej planował tam budowę trzech pięciokondygnacyjnych apartamentowców. W styczniu śledczy z Wrocławia zaapelowali z kolei o unieważnienie decyzji reprywatyzacyjnej, dzięki której biznesmen przejął działkę.



