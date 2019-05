Informacje

Policja zatrzymała dwie kolejne osoby "do sprawy" zabójstwa w wawerskiej szkole. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, obie są małoletnie.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek. - Zatrzymaliśmy dwie kolejne osoby do sprawy zabójstwa w szkole w Wawrze – potwierdza Sylwester Marczak rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, są to osoby małoletnie, jedna z nich została już przesłuchana, z drugą wciąż prowadzone są czynności.

Służby nie chcą zdradzać więcej szczegółów. Na godzinę 14.00 planują w tej sprawie konferencję.

Tragedia w szkole

W ubiegły piątek przed południem w Szkole Podstawowej nr 195 imienia Króla Maciusia I doszło do tragedii. Jak podała policja, jeden z uczniów zaatakował drugiego nożem. Raniony nastolatek zmarł. Podejrzewany o zabójstwo 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Sąd rodzinny w sobotę zdecydował o przekazaniu sprawy do prokuratury.

O umieszczeniu podejrzanego 15-latka w schronisku dla nieletnich orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe. Sprawę przekazano prokuraturze. Jak poinformował w sobotę rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski, biegli mają zbadać między innymi poczytalność i stopień rozwoju 15-latka. Następnie prokuratura zdecyduje, czy będzie sądzony na podstawie przepisów Kodeksu karnego, czy sprawa trafi do sądu rodzinnego, który będzie orzekał na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji powiedział, że powstała specjalna grupa pracująca nad tym zabójstwem. - Sprawa jest dla nas priorytetem. Powstała specjalna grupa pracująca nad nią - poinformował.

Policja apeluje do wszystkich komentujących o powstrzymywanie się od zbędnych uwag. - Całej społeczności szkoły potrzebny jest spokój - podkreślił rzecznik KSP. - W tej chwili mamy niepotrzebne kłótnie, napięcia w sieci, które przenoszone są również do rzeczywistości - dodał.



kz