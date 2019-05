Zabójstwo w szkole. Policja zatrzymała dwoje kolejnych nastolatków

Informacje



W związku z ubiegłotygodniowym zabójstwem w szkole w warszawskim Wawrze, stołeczna policja zatrzymała w środę dwie kolejne osoby: chłopca i dziewczynkę.

- To małoletnia dziewczyna, uczennica szkoły, w której doszło do zdarzenia oraz chłopiec uczący się w innej placówce - informuje Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji. Do zatrzymań doszło w środę.

Jak ustaliliśmy, dziewczyna ma więcej niż 15 lat, chłopiec jest młodszy, nie przekroczył jeszcze tego wieku. Został zatrzymany na terenie szkoły. - Do sprawy zatrzymano już łącznie pięć osób - zaznacza rzecznik stołecznej policji.

Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem sądu. Zapytaliśmy rzecznika Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o powód zatrzymania, ale na razie nie chce zdradzać, jakie role w zdarzeniu miały odgrywać zatrzymane osoby.

Tragedia w szkole

Do zabójstwa w Szkole Podstawowej nr 195 imienia Króla Maciusia doszło w ubiegły piątek.

Jak podała policja, jeden z uczniów zaatakował drugiego nożem. Raniony nastolatek zmarł. Podejrzewany o zabójstwo 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Sąd rodzinny w sobotę zdecydował o przekazaniu sprawy do prokuratury.

O umieszczeniu podejrzanego 15-latka w schronisku dla nieletnich orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe.

Jak poinformował w sobotę rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski, biegli mają zbadać między innymi poczytalność i stopień rozwoju 15-latka. Między innymi na podstawie tych badań zapadnie potem decyzja czy będzie sądzony na podstawie przepisów kodeksu karnego, czy sprawa trafi do sądu rodzinnego, który będzie orzekał na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji kilka dni temu podkreślał: - Sprawa jest dla nas priorytetem. Powstała specjalna grupa pracująca nad nią.

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich komentujących o powstrzymywanie się od zbędnych uwag. - Całej społeczności szkoły potrzebny jest spokój - podkreślił rzecznik KSP. - W tej chwili mamy niepotrzebne kłótnie, napięcia w sieci, które przenoszone są również do rzeczywistości - dodał.

kz/pm