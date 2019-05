Zabójstwo w szkole. Matka Emila B. złożyła zażalenie do sądu

Informacje

- Do sądu wpłynęło zażalenie matki Emila B., który śmiertelnie ranił nożem swojego kolegę w szkole w Wawrze - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Dodał, że lada dzień sąd dostanie również wyniki badań toksykologicznych 15-latka.

W ubiegłym tygodniu Kołakowski poinformował, że do sądu wpłynęło zażalenie pełnomocnika Emila B. na decyzję o przekazaniu sprawy prokuraturze. W piątek przekazał, że zażalenie złożyła także matka chłopaka.



- W sprawie Emila B. do tej pory wpłynęły dwa zażalenia. Jedno obrońcy i tutaj braki formalne zostały przez pełnomocnika usunięte. Drugie to zażalenie matki Emila B., które również miało braki formalne. Matka Emila B. została wezwana do ich usunięcia - powiedział rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Kołakowski.

Lada dzień do sądu ma też trafić opinia toksykologiczna, która rozstrzygnie się, czy Emil B. w momencie ataku mógł być pod wpływem narkotyków. - Sąd zdecyduje, który podmiot będzie prowadził to postępowania, dlatego nie będziemy ujawniać treści tej opinii - powiedział Kołakowski.

Chcą ich sądzić jak dorosłych

W sprawie zabójstwa w szkole na Wawrze zatrzymano dotychczas łącznie pięć osób - Emila B. i czworo innych nieletnich. Wszyscy zostali umieszczeni w schroniskach. - Każda z tych osób znajduje się w innej placówce, nie mają ze sobą kontaktu - informował Kołakowski.

W połowie maja prokuratura skierowała wniosek o sądzenie trojga z zatrzymanych nastolatków jak dorosłych. Dotyczy on dwóch 15-letnich chłopaków i 15-letniej dziewczyny. Czwarty zatrzymany to 14-latek. Według przepisów, nie może być sądzony jak dorosły. W jego przypadku prawdopodobnie będzie toczyło się postępowanie przed sądem dla nieletnich.

Śledczy nie zdradzają na razie roli zatrzymanych osób. Niewykluczone, że może chodzić o nakłanianie do zabójstwa lub pomoc w nim, bo śledczy nie mają wątpliwości, że ciosy zadawał tylko Emil.

Zabójstwo w szkole

16-letni Kuba zmarł w piątek 10 maja po tym, jak w szkole im. Króla Maciusia I w warszawskim Wawrze zaatakował go nożem inny uczeń. Piętnastoletni Emil B. zadał 16-latkowi sześć ciosów nożem. Sprawę zabójstwa wyjaśnia prokuratura i specjalna grupa powołana w Komendzie Stołecznej Policji.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego ucznia odbyły się 16 maja na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim.

PAP, mp