Zabójstwo w Jabłonnie. Partner kobiety usłyszał zarzuty

Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo kobiety w Jabłonnie. Mężczyzna usłyszał w już zarzuty, prokuratura będzie wnioskować o tymczasowy areszt dla 33-latka.

W piątek w jednym z mieszkań w Jabłonnie znaleziono ciało kobiety. Obok leżało niemowlę. Dziecku nic się na szczęście nie stało. Jest zdrowe.

- Mężczyzna pozostaje zatrzymany. W dniu dzisiejszym prokurator zaplanował wykonywanie z jego udziałem czynności procesowych w postaci przedstawienia mu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego - zapowiadał w poniedziałek rano prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Dodał, że z ustaleń prokuratury wynika, że 33-letni Ariel C. był konkubentem ofiary.

Dwa zarzuty

- Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy to zarzut zabójstwa kobiety, czyli chodzi o artykuł 148 paragraf jeden kodeksu karnego - przekazał po godzinie 15 prokurator Krynke. Drugi zarzut dotyczy narażenia niemowlęcia na bezpośrednią utratę życia lub zdrowia w związku z pozostawieniem go na miejscu zdarzenia. To czyn z artykuł 160 paragraf 2 kodeksu karnego.

Krynke zdradził także szczegóły dotyczące przesłuchania podejrzanego. - Z formalnego punktu widzenia, mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył w sprawie wyjaśnienia, których treści ze względu na dobro śledztwa nie ujawniamy - powiedział.

Podkreślił również, że obecnie prokuratura przygotowuje wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego trzymiesięcznego aresztu wobec 33-latka. - Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie on złożony do sądu - dodał.

Jak ustaliła reporterka TVN24 Ewa Paluszkiewicz, Ariel C. jest trzecią osobą zatrzymaną w tej sprawie. Wcześniej prokuratura informowała o zatrzymaniu dwóch innych mężczyzn, ale zostali oni przesłuchani jedynie w charakterze świadków, a po przesłuchaniu zwolnieni. - Trzecia osoba, mężczyzna, o którym mówimy, został zatrzymany w nocy z soboty na niedzielę - wyjaśniła reporterka na antenie TVN24.

Znalazła ją rodzina

W piątek około godziny 19 siostra zamordowanej kobiety znalazła jej ciało w mieszkaniu. - Obrażenia 37-latki świadczyły o tym, że mogła zostać uduszona. Na jej ciele były też rany cięte zadane nożem - opisywała reporterka.

- Policjanci, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to - w mieszkaniu znaleźli ciało trzydziestokilkuletniej kobiety - informował w piątek Piotr Świstak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

