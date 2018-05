Informacje

Policja zatrzymała podejrzanego fot. Archiwum tvnwarszawa



Zarzut zabójstwa ma usłyszeć jeden z mężczyzn zatrzymanych w Górze Kalwarii w związku z dramatem, jaki rozegrał się nocą z poniedziałku na wtorek - poinformowała policja. Przesłuchano także dwóch innych zatrzymanych.

- 23-letni mieszkaniec Góry Kalwarii formalnie jeszcze nie usłyszał zarzutu. Do prokuratury będzie doprowadzony prawdopodobnie dzisiaj - poinformował nas w środę rano Jarosław Sawicki, oficer prasowy komendanta policji w Piasecznie. Nie chciał potwierdzić medialnych doniesień o tym, że do zabójstwa doszło z użyciem noża. - Na tym etapie śledztwa nie mogę odpowiedzieć na to pytanie - uciął.

We wtorek policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy mogli mieć związek z zabójstwem w Górze Kalwarii. Wszyscy zostali przesłuchani, prawdopodobnie jeden z nich usłyszy prokuratorskie zarzuty. Jak informuje policja trwają jeszcze przesłuchania osób, które mogły być świadkami zdarzenia. Dlatego funkcjonariusze nadal odmawiają podania bliższych szczegółów sprawy.

Policja zajmuje się sprawą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

