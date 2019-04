Zabójstwo 60-latka na plebanii. Kardynał Nycz: to dla mnie szok

Informacje

"Z jednej strony momentalnie moje myśli poszły w kierunku rodziny, żony, dzieci zamordowanego mężczyzny, ojca jednego z kapłanów naszej archidiecezji, z drugiej strony w kierunku samej wspólnoty parafialnej. Mówiąc tak zupełnie po ludzku, jeżeli człowiek nie może być pewny nawet w takim miejscu, do którego przychodzi po posługę religijną, to jest wielki znak zapytania, co się z tymi naszymi czasami stało" - czytamy wypowiedź kardynała Kazimierza Nycza na stronie Archidiecezji Warszawskiej.

"Modlę się za zmarłego"

Zaznaczył, że potrzebna jest solidarność z tymi, którzy tak ucierpieli wskutek tego zabójstwa, a także, że będzie to próba miłości i przebaczenia.

"Niewątpliwie jest w tym wydarzeniu pewien mocny kawałek rekolekcji, które dostaliśmy przed Wielkim Tygodniem i starajmy się wyciągnąć z niego wnioski dla siebie. Chodzi o głęboki, duchowy wymiar całej tej sprawy, że ten człowiek, który został zabity, wychodził od konfesjonału, był po spowiedzi. To sakrament, który wszystkim nam przynosi uwolnienie z grzechów i przygotowuje do śmierci. Ta czujność, że nie znamy dnia ani godziny swojej śmierci, została tu mocno wyeksponowana. Modlę się za zmarłego Marka, w nadziei, że spotkał już Chrystusa, bo był na to spotkanie gotowy" - brzmi dalsza część wypowiedzi metropolity warszawskiego.

Kardynał przekonuje, że modli się za rodzinę i za wspólnotę parafialną. "Ale szczególnie modlę się w intencji sprawcy tego zabójstwa, żeby dobry miłosierny Pan jego także nawrócił, uzdrowił i otworzył na działanie dobra. Modlę się za nas samych, abyśmy w przededniu Triduum Paschalnego potrafili to wydarzenie przemyśleć, przemodlić i potraktować jako drogę również naszej Paschy" - kończy kardynał Nycz.

Atak na plebanii

W czwartek około godziny 17 doszło do tragedii na terenie parafii świętego Augustyna przy ulicy Nowolipki. Mężczyzna zaatakował dwie osoby. Poszkodowany został ksiądz. Drugi mężczyzna - około 60-letni mężczyzna zmarł po ataku. Archidiecezja poinformowała, że zginął ojciec jednego z księży.

