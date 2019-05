Informacje

Ciało znaleziono w bloku przy Dunikowskiego



Ciało kobiety znaleziono w nocy w bloku na warszawskim Ursynowie. Jak podaje prokuratura, 29-latka miała liczne obrażenia ciała na skutek ciosów zadanych ostrym narzędziem.

"Liczne obrażenia ostrym narzędziem"

- W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ursynów zarejestrowane zostało postępowanie dotyczące zabójstwa 29-letniej kobiety - potwierdza tvnwarszawa.pl Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 maja w bloku na Ursynowie, w jednym z bloków przy ulicy Dunikowskiego.

- Pokrzywdzona posiadała liczne obrażenia ciała zadane ostrym narzędziem – tłumaczy rzecznik.



Jak dodaje, zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z zabójstwem. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, jeden z nich to partner kobiety. Wiemy też, że to on wezwał służby.

Zabezpieczono dowody

- W nocy i nad ranem na miejscu zdarzenia wykonywane były czynności procesowe, w tym oględziny miejsca zdarzenia i zwłok z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej, zabezpieczono materiał dowodowy. Ciało kobiety zostało przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok - opisuje Łapczyński.



W czwartek po południu na miejscu zdarzenia trwały działania śledczych. Prokuratura, powołując się na dobro postępowania, nie zdradza więcej szczegółów tragedii.

Ciało 29-latki znaleziono w jednym z bloków przy Dunikowskiego





