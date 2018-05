Zabezpieczyli 20 ton tytoniu wartego 13 milionów złotych

Informacje

Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu CBŚP

Krajalnia tytoniu została zlikwidowana przez funkcjonariuszy. Siedem osób zostało zatrzymanych. Usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - informują policja i prokuratura.

Zatrzymanie to wspólna akcja funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.

Zlikwidowana krajalnia tytoniu znajdowała się w powiecie pruszkowskim. - W jednej z hal ujawniono i zabezpieczono pracującą profesjonalną linię produkcyjną do przetwarzania liści tytoniu w krajankę. Tam też, na gorącym uczynku zatrzymano sześć osób, w tym czterech obywateli Polski i dwóch Ukrainy - informuje Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Podczas działań funkcjonariusze CBŚP i KAS zabezpieczyli 20 ton tytoniu do palenia, którego wartość rynkowa to 13 milionów złotych. - Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa w podatku akcyzowym została wyliczona na kwotę ponad 14 milionów - precyzuje Jurkiewicz.

Jak opisuje dalej, w trakcie akcji na posesję przyszedł kolejny mężczyzna, który również został zatrzymany. Według śledczych może mieć on również bezpośredni związek z przestępczością akcyzową.

Zarzuty dla zatrzymanych

- Po doprowadzeniu do prokuratury, prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na wytwarzaniu znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych oraz uchylania się od opodatkowania podatkiem akcyzowym - informuje Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która nadzorowała śledztwo w tej sprawie. - Podejrzani to mężczyźni w wieku od 31 do 56 lat - dodał prokurator.

Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

- To kolejne, zakończone sukcesem, wspólne działanie służb celno-skarbowych i CBŚP, wymierzone przeciwko nielegalnej produkcji i obrotowi towarami akcyzowymi. Ujawnione przez służby rozmiary nielegalnej produkcji papierosów, potwierdzają słuszność prowadzonych działań, dlatego będą one kontynuowane - zapowiada rzeczniczka CBŚP.

1/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 2/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 3/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 4/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 5/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 6/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 7/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 8/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 9/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP 10/10 Funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu fot. CBŚP



















kw/pm