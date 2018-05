Z torem dla rowerów czy bez? Decyduj o losach Kopca Powstania

Informacje

Mieszkańcy wypowiedzą się o losie kopca fot. TVN24

"Zaczynamy przygotowania do zmian w parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Co warto w nim zmienić, a co zachować? Czy w okolicy brakuje czegoś, co mogłoby znaleźć się w parku?" – czytamy na stronie konsultacji społecznych urzędu miasta.

Spotkanie w parku

Konsultacje w sprawie kopca fot. Urząd Miasta

Spotkania rozpoczną się 23 maja od spotkania w szkole podstawowej numer 190 przy Zwierzynieckiej 10 o godzinie 18. W tym samy miejscu i o tej samej porze urzędnicy spotkają się z mieszkańcami 13 czerwca.

Oprócz tego dostępna będzie ankieta od 23 maja do 10 czerwca na stronie poświęconej konsultacji, a także w szkole numer 190 i Domu Kultury "Dorożkarnia". Spotkać będzie można się również w samym parku 27 maja i 16 czerwca, w godzinach 12-15 przy schodach na kopiec od Bartyckiej. O godz. 13 rozpocznie się spacer przyrodniczo-historyczny po parku.

W zapowiedzi urzędnicy nie mówią o konkretnych rozwiązaniach. Pod koniec kwietnia pisaliśmy o zaplanowanej analizie tej przestrzeni. Ma zająć się tym wyłoniona w konkursie fundacja Skwerów Sportów Miejskich, która propaguje tworzenie miejsc do jazdy na rowerach czy deskorolkach, ale także przestrzeni rekreacji dla wszystkich pokoleń.

"W odniesieniu do realizacji projektu toru na Kopcu Powstania Warszawskiego nie mówimy kategorycznie nie. Na pewno w ramach rozpoczętego procesu chcemy wysłuchać wszystkich zainteresowanych przyszłością kopca oraz terenów zieleni do niego przyległych – ich funkcjami" - zapewniał wówczas Mariusz Burkacki, rzecznik Zarządu Zieleni w ratuszu.

Najpierw zaoranie, później deklaracje o powrocie - tak w dużym skrócie wyglądał ostatni etap historii toru na kopcu. Na razie jednak go nie ma. Postanowiliśmy się dowiedzieć, kiedy (i czy w ogóle) zostanie zbudowany. Sprawą zajmuje się teraz Zarząd Zieleni.

ran/mś