Czas mieli tylko do północy. W ostatnim możliwym terminie radni Żoliborza wybrali nowego burmistrza dzielnicy i jego zastępczynie. Na czele zarządu stanie Paweł Michalec, dotychczas wiceburmistrz Targówka.

Paweł Michalec na Targówku od 2014 roku nadzorował pracę trzech wydziałów: Edukacji i Wychowania, Kultury i Promocji oraz Zespołu Sportu i Rekreacji.

Kandydata na burmistrza przedstawił radny Dariusz Kołodziejek z Koalicji Obywatelskiej. - Atutem, który przeważył za kandydaturą jest doświadczenie Pawła Michalca w warszawskim samorządzie. To osoba doświadczona, skuteczna oraz sprawdzona w działaniu. Zaczynał od inspektora, a jako zastępca burmistrza dał się poznać jako osoba otwarta na sugestie i dialog, współpracująca z radnymi. To fachowiec z dużym doświadczeniem, który gwarancje na skuteczne zarządzanie - zachwalał Michalca Kołodziejek.

Sam kandydat podkreślił, że działał w wielu dziedzinach samorządowych, co pozwala mu "poprawnie oceniać potrzeby mieszkańców i dzielnicy". - To, co jest dla mnie jest najważniejsze, to współpraca z radnymi. Często zapomina się, że radni są reprezentantami społeczeństwa. To powinien być klucz do prawidłowego funkcjonowania samorządu - opowiadał Michalec.

Pytania do kandydata

Były wiceburmistrz, obecnie radny z PiS Grzegorz Hlebowicz podniósł temat budowy mostu Krasińskiego. Przypomnijmy mieszkańcy i radni Żoliborza sprzeciwiali się inwestycji, której oczekiwali ci z Targówka.

- Ja w takiej fajnej sytuacji jestem. Decyzje podejmują uchwałami radni. To państwo decydują, czy most będzie czy nie. Jestem od tego, żeby realizować te uchwały. To niemożliwe, żeby burmistrz przyszedł do pracy i powiedział: budujemy most - odpowiedział.

O rozwiązanie problemów z parkowaniem pytał z kolei radny Robert Rogala (PiS). - To problem wszystkich dzielnic. Wiemy, że samochodów jest nieprawdopodobna liczba. Nie jest proste, żeby znaleźć rozwiązanie pomiędzy ekologią a komunikacją - stwierdził i dodał, że warto pomyśleć o zwężeniu niektórych ulic.

Kilka kwestii pozostało bez odpowiedzi, m.in. to kiedy dostał propozycję z Żoliborza, skoro zdążył już przyjąć stanowiska wiceburmistrz Targówka obecnej kadencji.

Po dwóch godzinach odpytywania, radni przeszli do głosowania. Za wyborem Pawła Michalca na burmistrza zagłosowało 15 radnych, przeciw było sześciu, co potwierdziło istnienie sojuszu Koalicji Obywatelskiej z Miasto Jest Nasze.

Zastępczynie burmistrza

Następnie nowy burmistrz wskazał kandydatki na swoje zastępczynie. To - po pierwsze - związana od 2003 roku z samorządem, zajmująca się finansami w ochockim Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Agata Marciniak-Różak. - Wydaje mi się, że doświadczenie i wiedza pozwolą mi na rekomendowanie jej do zarządu - powiedział świeżo wybrany burmistrz.

Drugą kandydatką została żoliborzanka Maria Popielawska, która zajmowała się rewitalizacją i budżetem partycypacyjnym. - Zajmuję się także dostępnością. To temat dla mnie bardzo ważny. W Polin odpowiadam za stworzenie muzeum dostępnego dla wszystkich. Zależy mi na mojej dzielnicy, żebyśmy tutaj dobrze ze sobą żyli - podkreślała.



Obie zostały zaakceptowane.

Przypomnijmy: na Żoliborzu żadne ugrupowanie nie zdobyło przewagi gwarantującej samodzielne rządy. Koalicja Obywatelska zdobyła 10 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość sześć, a Miasto Jest Nasze-Koalicja dla Żoliborza - pięć. Jak łatwo policzyć, bez tych ostatnich nie dało się rządzić. Dlatego zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość zabiegały o ich względy. Sesja z ubiegłego tygodnia pokazała wyraźnie, że aktywistom bliżej do Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

W Wilanowie po staremu

Dzień wcześniej nowy zarząd wybrano w Wilanowie. Po raz czwarty burmistrzem został Ludwik Rakowski z Koalicji Obywatelskiej. W tegorocznych wyborach samorządowych zdobył on po raz kolejny mandat radnego sejmiku województwa (te funkcje można łączyć).

Zmiany nie będzie też na stanowisku jednego z wiceburmistrzów. Artur Buczyński obejmie to stanowisko trzeci raz z rzędu. Wcześniej, w latach 2007-2010, był zastępcą burmistrza Pragi Północ.

Drugim wiceburmistrzem został Bartosz Wiśniakowski, również radny sejmiku obecnej kadencji. Jak czytamy na jego stronie internetowej, ukończył studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego. Ma doktorat z ekonomii i zarządzania. Jest też wiceprezesem firmy konsultingowej Eko-Efekt, utworzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

W czwartek obradowała także Rada Warszawy:

