Z ponad 2,5 tysiąca zdjęć powstał nowy fotoplan Warszawy

Nowy fotoplan Warszawy



Nowy fotoplan Warszawy jest już gotowy. W stołecznym serwisie mapowym możemy obejrzeć efekty przelotów nad miastem, podczas których wykonano ponad 2,5 tysiąca zdjęć.

Podstawą do przygotowania fotoplanu były zdjęcia lotnicze zrobione w kwietniu ubiegłego roku. Na pokładzie samolotu umieszczona została kamera wielkoformatowa. Sfotografowany został cały obszar miasta wraz z obrzeżami - czyli teren o powierzchni 737 kilometrów kwadratowych.

Zdjęcia wykonywane były z wysokości około 1800 metrów. Podczas lotu maszyna pokonała ponad tysiąc kilometrów.

Jeden piksel to osiem centymetrów

Jak wyjaśniają urzędnicy, nowy fotoplan jest bardzo dokładny. Jeden piksel odpowiada ośmiu centymetrom w terenie. Wysoką czytelność udało się też osiągnąć dzięki temu, że loty odbywały się w czasie, gdy na drzewach nie było jeszcze liści.

Do czego można wykorzystać fotoplan? Umożliwia on przede wszystkim dokładne pomiary odległości. Może też służyć do badań teledetekcyjnych, tworzenia map i analiz z wykorzystaniem danych przestrzennych.

Zdjęcia z lotu ptaka są robione Warszawie regularnie raz w roku, gdy sprzyja pogoda.

Ukośny fotoplan w przygotowaniu

Wiosną ratusz zapowiadał, że na początku 2019 roku powstaną pierwsze stołeczne fotoplany ukośne, które pozwolą spojrzeć na miasto z nieco innej perspektywy i odkryć zakątki niewidoczne na tradycyjnych, corocznie wykonywanych fotoplanach pionowych.

Podczas kwietniowych przelotów miało powstać blisko 70 tysięcy ukośnych zdjęć. W powietrze wzbiła się wówczas druga maszyna z czterema średnioformatowymi kamerami na pokładzie, które robią jednocześnie zdjęcia od przodu, od tyłu i na boki, ukośnie do kierunku lotu samolotu. Przelot odbywał się na wysokości około 1300 metrów. W ten sposób sfotografowany został obszar Warszawy o powierzchni 530 kilometrów kwadratowych.

Fotoplan można obejrzeć na portalu mapowym ratusza. Urzędnicy zapewniają, że jest on na bieżąco aktualizowany i rozwijany. Mapy są rozbudowywane o nowe zakresy informacyjne, na przykład dane dotyczące lokalizacji drzew przeznaczonych do usunięcia, zarządców terenów czy mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych.

