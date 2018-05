Z Plaży Romantycznej ruszyła "Inna Bajka". Bezpłatne rejsy po Wiśle

Informacje

Bezpłatny, wakacyjny prom o nazwie "Inna Bajka" będzie pływał między Wawrem a Wilanowem w każdy weekend - do końca sierpnia. W czwartek wystartował sezon.



Prom, w każdy weekend, między godziną 10 a 18 będzie kursował między Plażą Romantyczną (przy Rychnowskiej) w Wawrze, a Plażą Wilanów.

Przejazd jest bezpłatny, a prom - jak zapowiadają miejscy urzędnicy - będzie kursował w miarę potrzeb, nie ma potrzeby wcześniejszego rejestrowania się. Jednorazowo drewniana łódź motorowa może zabrać 12 osób. Rejs w obie strony trwa około 10 minut. Na pokład można zabierać rowery.

"Cieszył się popularnością"

Wakacyjny prom Wawer-Wilanów został uruchomiony po raz pierwszy dwa lata temu. - Cieszył się ogromną popularnością w poprzednich latach, dlatego w tym roku, w okresie wakacyjnym, także będzie łączyć wawerski i wilanowski brzeg - powiedział wiceburmistrz Wawra Leszek Baraniewski.

Poza "Inną Bajką", warszawiacy mogą korzystać też z bezpłatnych rejsów na trasie Port Czerniakowski-Plaża Romantyczna. Tu trzeba jednak wcześniej zarezerwować miejsce. Można to zrobić w Porcie Czerniakowskim (jeśli płyniemy w kierunku Wawra - rejs w jedną stronę trwa około półtorej, startuje o 8:30 pod bosmanatem na Solcu) albo na Plaży Romantycznej (prom startuje z plaży, rejs również trwa półtorej godziny).

Można też dokonywać zapisów przez internet. Organizator ze względów bezpieczeństwa zastrzega możliwość odwołania rejsów w przypadku nieodpowiednich warunków do żeglugi z możliwością rezerwacji kursu na inny wolny termin. Informacje o możliwych zmianach są zawsze wysyłane na adres e-mail.

Bezpłatne promy przez Wisłę

Między brzegami Wisły można też przepłynąć czterema bezpłatnymi promami: Pliszką (Most Poniatowskiego - Stadion Narodowy), Słonką (Cypel Czerniakowski - Saska Kępa), Turkawką (Nowodwory - Łomianki)i Wilgą (Podzamcze-Fontanny - ZOO). Kursy trwają kilka minut w jedną stronę.

Na pokład Wilgi może zmieścić się 40 osób, zaś na pozostałe promy - po 21.

Promy od 1 maja do 30 czerwca pływają tylko w soboty, niedziele i dni świąteczne. Od 1 lipca do końca sierpnia również w dni powszednie, natomiast od 1 do 16 września - w soboty i niedziele.

