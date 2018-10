Z opóźnieniem wydłużyli ścieżkę nad Wisłą

Informacje

Nowa ścieżka nad Wisłą fot. E. Lach / urząd miasta

Miała być w ubiegłym roku, otwarta została teraz. Warszawiacy mogą już korzystać z nowego odcinka ścieżki na prawym brzegu Wisły.

- Inwestujemy w nadwiślańskie tereny, by mieszkańcy mogli cieszyć się z kolejnych miejsc do odpoczynku i relaksu. W ciągu ostatnich lat Wisła stała się wizytówką Warszawy i podbiła serca mieszkańców. Teraz po prawej stronie stolicy otwieramy kolejny odcinek ścieżki, gdzie fani aktywności na świeżym powietrzu mogą zachwycać się urokami dzikich zakątków rzeki – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st Warszawy.

Za 2,3 miliona złotych

Nowy odcinek utwardzonej nadwiślańskiej nawierzchni jest kontynuacją ścieżki pieszo-rowerowej, która rozpoczyna się tuż przy granicy z Jabłonną. Powstał pomiędzy mostem Łazienkowskim a ulicą Fieldorfa. Koszt to 2,3 miliona złotych. Obecnie trasa ma już ponad 21 kilometrów długości.

– Przedłużyliśmy wyjątkowy szlak turystyczny. Mieszkańcy mogą tu zobaczyć naturalne tereny Wisły i dziko żyjące zwierzęta, takie jak czaple, siewki czy bobry. W trosce o przyrodę usypaliśmy ścieżkę z mineralnej nawierzchni, przepuszczającej wodę. Przy okazji naszej inwestycji sprzątnęliśmy znad brzegu rzeki ukryte śmieci, a podczas realizacji przedsięwzięcia nie zostało usunięte ani jedno drzewo - mówił Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni.

O budowie tego fragmentu pisaliśmy już nie raz. Ścieżka miała być gotowa w ubiegłym roku. Przedłużenie szlaku długo blokował spór między Zarządem Zieleni a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które zarządza nadwiślańską piaskarnią. Wodociągowcy nie chcieli dopuścić rowerzystów na jej teren. Wreszcie udało się ich przekonać, co otworzyło drogę do rozpisania przetargu na projekt i wykonanie ścieżki. Niestety, zakończył się porażką.

Ścieżka na praskim brzegu to jedno z ulubionych miejsc warszawskich rowerzystów. Niestety, do tej pory jadąc na południe trasa urywała się przed mostem Łazienkowskim. Aby kontynuować podróż trzeba było odbić do Wału Miedzeszyńskiego i jechać obok tej ruchliwej trasy.

ran/pm