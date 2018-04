Informacje

Zmiany w kursowaniu autobusów fot. ZTM

Dotyczyć będą linii 140, 340 i 738. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, autobusy będą kursowały częściej.

Częściej w szczycie

"Pierwszą zmianą jest zwiększenie częstotliwości linii. Autobusy zabiorą pasażerów co 20 minut w godzinach szczytu i co 30 minut poza szczytem. Rozkładyzostaną tak skoordynowane, że na wspólnym odcinku ich tras, autobus będzie podjeżdżał na przystanek co 10 minut w szczycie, co 15 poza szczytem i co 20 minut w święto" - podaje ZTM.

Do 10 minut zwiększyć ma się częstotliwość kursowania linii 340. Zarząd zapewnia, że skorzystają na tym przede wszystkim pasażerowie, którzy pomiędzy Pustelnikiem a Dworcem Wileńskim, w godzinach szczytu, chcą dojeżdżać do II linii metra.

"Wprowadzenie zmian jest możliwe dzięki współpracy z władzami obu gmin, które pokryją zwiększone koszty funkcjonowania linii" – wyjaśnia ZTM.

I przypomina, ze w tym roku zostały tu uruchomione nowe linie lokalne L33, L43, L44 i L45.

ran/b