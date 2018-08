Z kartą warszawiaka muzeum zwiedzisz za złotówkę

Informacje

Posiadacze karty warszawiaka będą mogli od soboty zwiedzać warszawskie muzea płacąc za bilet złotówkę – takie stanowisko przyjęła Rada Warszawy w związku z obchodami stulecia niepodległości. Akcja rozpocznie się w sobotę i potrwa do końca listopada.

Podczas piątkowej konferencji prasowej, która odbyła się w Muzeum Warszawy, przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska podkreśliła, że władzom stolicy zależy nie tylko na dbaniu o miejsca kultury, ale także o jej uczestników.

- Kiedy szkoły organizują wyjścia do muzeów to dla niektórych rodzin może być kosztowne albo uważane za niepotrzebny wydatek. Mamy naprawdę piękne muzea i wystawy. Bardzo nam zależy, żeby szczególnie młodzi ludzie je odwiedzali. Dlatego taki prezent, taki pomysł na te trzy miesiące, kiedy będziemy szczególnie świętować naszą niepodległość, aby wszyscy mogli z tego w pełni skorzystać – powiedziała.

"Odzyskana społeczność"

Spośród wielu ekspozycji w stołecznych muzeach Malinowska-Grupińska zwróciła uwagę na wystawę czasową w Muzeum Warszawy pt. "Odzyskana społeczność", która będzie ukazywała losy stolicy w latach 1915-1918.

- Wydaje mi się, że to okres wart przypomnienia. Mimo że byliśmy wówczas pod okupacją, zaczęła odbudowywać się samorządność Warszawy. W 1916 r. przyłączono do Warszawy wiele dzielnic i władze niemieckie zezwoliły na odrodzenie bardzo wielu organizacji samorządowych. Była ogromna aktywność społeczna i temu właśnie będzie poświęcona wystawa. W momencie, gdy świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 r. Muzeum Warszawy pokazuje, jak do tego doszło – stwierdziła.

Z kolei wicedyrektor Biura Kultury Urzędu Warszawy Małgorzata Naimska przypomniała, że w związku ze stołecznymi obchodami stulecia odzyskania niepodległości władze Warszawy przygotowały także wiele innych atrakcji, wśród nich wrześniowe pikniki rodzinne w 15 dzielnicach.

- Oprócz tego zapraszam na konkurs Polonez dla Niepodległej, który został rozpisany przez Sinfonię Varsovię, naszą miejską instytucję kultury. Polonez zostanie wykonany 29 września podczas Szalonych Dni Muzyki na placu Teatralnym w pawilonie artystycznym – powiedziała.

Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki poinformował, że od soboty na wszystkich ratuszach dzielnicowych, moście Śląsko-Dąbrowskim oraz Pałacu Kultury i Nauki pojawią się biało-czerwone iluminacje. - W zespole do spraw iluminacji bardzo dużą uwagę zwracaliśmy, żeby ta obecność w przestrzeni miasta nie była nachalna. Nie chcemy reklamować obchodów niepodległości na billboardach i plakatach tylko w sposób dyskretny, wykorzystując te elementy, które są do tej pory także dla nas dostępne. Staramy się w ten sposób budować wrażliwość estetyczną warszawiaków i osób, które do Warszawy przyjeżdżają – wyjaśnił.

Do końca listopada

Akcja "Bilet za 1 zł" rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada. Bilety będą obowiązywać w dwunastu miejskich instytucjach kultury. W akcji biorą udział: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Karykatury, a także Muzeum Warszawy z oddziałami: Muzeum Farmacji, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Muzeum Farmacji, Muzeum Woli, Muzeum Warszawskiej Pragi, Korczakianum oraz Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Ordynariatu Polowego.

PAP/kz/mś