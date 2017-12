Informacje

Trakt Królewski w ciemnościach uchwyciła dziennikarka tvnwarszawa.pl po godz. 21. - Iluminacja nie działała od pomnika Kopernika do hotelu Bristol - po jednej stronie Krakowskiego Przedmieścia - relacjonowała Ewelina Cyranowska.

Informacje Trakt Królewski na święta zamienia się w deptak W święta Bożego Narodzenia na Trakcie Królewskim rządzić będą piesi. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamienią się w deptak, a autobusy... WIĘCEJ »

Oświetlany deptak

O przyczyny zapytaliśmy służby. Pod numerem miejskiej infolinii 19 115 usłyszeliśmy jednak, że nie mają informacji o problemach z oświetleniem deptaka. O sprawę zapytaliśmy także rzeczników ratusza – czekamy na odpowiedź.

Główną osią iluminacji świątecznych jest Trakt Królewski – od placu Zamkowego, przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu i ul. Agrykoli.



Podobnie jak w zeszłym roku można przejść szlakiem wyznaczonym przez 13 iluminacji wolnostojących takich jak Śnieżne Planetarium na Krakowskim Przedmieściu, Zaczarowana Ciuchcia na skwerze Hoovera, Brama Życzeń na pl. Grzybowskim, Czarujący Autobus na pl. Na Rozdrożu czy Królewski Paw w Al. Ujazdowskich w pobliżu Łazienek Królewskich.



Po raz pierwszy iluminacja zawitała do Multimedialnego Park Fontann na Podzamczu.

Na 24, 25, 26 grudnia oraz 1 stycznia Krakowskie Przedmieście zamienia się w zimowy deptak – ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście (od ronda de Gaulle’a do ul. Miodowej) będą wyłączone z ruchu. Pozostanie przejazd Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.

ran/r