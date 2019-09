Wzmacniają torowisko. Tramwaje muszą zwalniać na Marszałkowskiej

Informacje

Tramwaje zwalniają na Marszałkowskiej Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Od kilku dni tramwaje zwalniają na Marszałkowskiej. Tramwajarze wyjaśniają, że podłoże szyn zostało podmyte i konieczny jest remont. Ten robią nocami, na raty, by nie paraliżować ruchu na ważnej trasie.

Ograniczenie prędkości pojawiło się na odcinku między Złotą a Świętokrzyską. Składy kursujące w obu kierunkach znacznie redukują tam prędkość. Powodem jest problem, który tramwajarze dostrzegli w miniony czwartek.

Pracują tylko nocami

Informacje Tramwaje wracają na Grochowską Zakończyły się najważniejsze prace związane z remontem torowiska na Grochowskiej. Od poniedziałku cztery linie tramwajowe wracają na swoje podstawowe... WIĘCEJ »

- Ze względu na podmycie torowiska musieliśmy obniżyć prędkość tramwajów. Zdecydowaliśmy, że naprawę będziemy prowadzili w trakcie nocnej przerwy technologicznej - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Prace prowadzone przez tramwajarzy to tzw. podbijanie torowiska. O co chodzi? - Nocami zdejmujemy płyty między szynami, wzmacniamy podłoże torowiska i zakładamy płyty z powrotem. Nocna przerwa jest na tyle krótka, że prace wykonujemy etapami - zaznacza.

Powody decyzji o niewstrzymywaniu ruchu są dwa. Po pierwsze, wyłączenie Marszałkowskiej byłoby kłopotem dla tysięcy pasażerów, którzy codziennie pokonują popularną trasę. A po drugie: - Torowisko jest też drogą dla karetek, a ona musi być drożna - podkreśla Dutkiewicz.

Zwalniają do 10 km/h

- Ograniczenie prędkości jest punktowe i nie wpływa na rozkład jazdy - zapewnia Dutkiewicz.

W czwartek tramwaje zwalniały do 10 kilometrów na godzinę nieco dalej, na wysokości Rysiej. Tego dnia zauważono tam uszczerbek w podłożu. - To ograniczenie zostało już usunięte. W dalszym ciągu tramwaje muszą zwalniać, obowiązuje obecnie ograniczenie do 30 kilometrów na godzinę - mówi rzecznik.

- Składy nadal bardzo wolno przejeżdżają na odcinku między Złotą a Świętokrzyską. Na trakcji nadal wisi tabliczka, która wprowadza ograniczenie prędkości do 10 kilometrów na godzinę - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. Składy niemal stają, a pasażerowie nerwowo rozglądają się, czy doszło do awarii pojazdu.

Jak zaznacza Dutkiewicz, nocne prace na Marszałkowskiej mogą potrwać jeszcze kilka dni.

1/6 Tramwaje zwalniają na Marszałkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/6 Tramwaje zwalniają na Marszałkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/6 Uszkodzone podkłady torowiska na Marszałkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/6 Tramwaje zwalniają na Marszałkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/6 Tramwaje zwalniają na Marszałkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 6/6 Tramwaje zwalniają na Marszałkowskiej fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl











kk/b