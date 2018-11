Wyzwiska, przepychanki, wyrwany baner. Spokojny marsz, kilka incydentów

Informacje

Obraźliwe okrzyki wobec władz miasta i państwa, przepychanki, agresja wobec dziennikarki. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnia, że podczas obchodów Święta Niepodległości było spokojnie. Mowa jest o kilku incydentach. Dostaliśmy nagrania pokazujące niektóre z nich.

Jeszcze w niedzielę Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego poinformował na Twitterze, że przed mostem Poniatowskiego była próba blokady marszu. Jednak – jak dodał – straż marszu "szybko rozwiązała problem". "Baner jedzie na jednej z ciężarówek organizatorów" – napisał.

Przed mostem Poniatowskiego była mała próba blokady lewicy. Straż #MarszNiepodległości szybko rozwiązała problem. Baner o treści „Kobiety przeciw faszyzmowi” jedzie na jednej z ciężarówek organizatorów pic.twitter.com/Rneu0FmnN2 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) 11 listopada 2018

O jakim wydarzeniu pisze przedstawiciel narodowców? Nagrała je pracownica Stowarzyszenia Amnesty International. Na nagraniu widzimy, jak trzy osoby - dwie kobiety i mężczyzna - próbują rozłożyć długi, czarny baner z napisem "Kobiety przeciw faszyzmowi".

Po kilku sekundach podbiega do nich grupa mężczyzn i wyrywa baner. Dochodzi do przepychanek, padają okrzyki: stop, spokój.

Cała akcja trawa kilkanaście sekund.

Obraźliwe okrzyki

Ale to nie jedyny film, który dotarł do naszej redakcji. Na kolejnym słychać okrzyki obrażające urzędującą prezydent Warszawy – Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Padają takie hasła jak: "Co ty na to Hanka szmato", "Morawiecki chcesz murzyna to go sobie w domu trzymaj", "PiS PO jedno zło, Młodość Wiara Nacjonalizm, Europa dla Europejczyków", "Polska tylko dla Polaków".

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy też o ataku na dziennikarkę "Gazety Wyborczej".

Na opublikowanym przez "Gazetę Wyborczą" nagraniu widać, jak nagrywająca materiał wideo dziennikarka jest zaczepiana przez jednego z uczestników marszu. Zostaje też popchnięta. Ciągle słychać wyzwiska pod jej adresem.

Reporterka wzywała pomocy, a także próbowała tłumaczyć, że wykonuje swój zawód. Kiedy wyjaśniała, że jest dziennikarką i ma prawo uczestniczyć w marszu, słyszała "proszę odejść". Jeden z zamaskowanych mężczyzn groził jej również zniszczeniem sprzętu nagrywającego.

Reporterka zaatakowana podczas marszu wyborcza.pl

Podawaliśmy również informację o podpaleniu podczas marszu flagi Unii Europejskiej.

Inne incydenty

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk poinformował w poniedziałek także o sześciu innych incydentach, które miały miejsce podczas warszawskiego marszu, w którym uczestniczyło 250 tysięcy osób, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

- Pierwsze to jest uszkodzenie lusterek w ośmiu autach zaparkowanych przy jednej z ulic, w drugim przypadku to zniszczenie, drobne zniszczenie elewacji małego punktu handlowego - mówił i podkreślał, że "kolejne zdarzenia to już te, gdzie zatrzymaliśmy bezpośrednio sprawców".

- W jednym przypadku dwóch sprawców pobicia, w drugim przypadku jednego sprawcę zniszczenia mienia polegającego na wyrwaniu telefonu komórkowego z rąk uczestniczki marszu i rzuceniu nim o podłogę - mówił Szymczyk.

Dodał także, że policja zatrzymała "sprawcę naruszenia nietykalności operatora kamery jednej ze stacji telewizyjnych".

